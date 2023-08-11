由TAVAR 台灣虛擬及擴增實境產業協會主辦、XR EXPRESS Taiwan共同推動的第2屆「亞洲XR創星金點大賞頒獎典禮」在國家發展委員會指導、Startup Island TAIWAN 全力支持下，於今（11）日正式登場。本屆除了聯合最大XR及VTuber 專營媒體「MoguraVR」，更特別攜手日本「XR Consortium」，共同簽訂合作備忘錄，協助台灣XR產業開創日本市場。

TAVAR台灣虛擬及擴增實境產業協會是一群看好VR/AR市場的企業家，自發性成立的台灣首個XR產業協會和商業社群，圖為協會理事長彭子威。（吳松翰攝）

如同指導單位國發會龔明鑫主委所說：「台灣的XR產業已經從沙漠時代，變成擁有豐富生態的熱帶雨林。」此外，從這屆參與競賽的投件熱烈狀況來看，證實現在的「亞洲XR創星金點大賞」已有一定的聲量。主辦單位TAVAR彭子威理事長表示：「從初賽徵集了近百件台灣XR新創團隊與學生的參賽作品及服務，並邀集了來自台灣日本共22位專業評審進行評選，希望未來可以有更多的單位或政府機關的投入，繼續壯大台灣的XR生態圈。」

為突顯此次TAVAR與日方的深入合作，因此特別邀請了日本三位重量級導師，包括此次與TAVAR簽訂MOU的 XR Consortium 代表理事暨執行長、Mogura VR 創辦人暨總編輯的久保田瞬 Shun Kubota，Metaverse Japan 日本元宇宙產業協會理事長、日本 PwC 合夥人馬渕邦美 Kuniyoshi Mabuchi，以及Knowledge Capital集團總監，同時也是日本政府內閣府創業顧問的野村卓也 Takuya Nomura，於國際論壇中分享日本對元宇宙、AI發展的現況與趨勢。

TAVAR 協會理事長彭子威（左）與Mogura VR 總編輯暨 XR Consortium 代表理事久保田瞬，簽訂合作備忘錄，強化台日交流。（吳松翰攝）

久保田瞬在論壇中提到「元宇宙Metaverse」在日本已經不是大家口中的假議題，目前更是已經在內容、平台、數據建立及VR的裝置等硬體上都有深入且多元的發展，就像日本相當擅長的遊戲產業就已經陸續採用XR應用在3A遊戲大作上，日本的全家便利商店、醫療業也加入了VR的培訓系統，就連日本交通部也已經出資建立Open Source數據庫，讓開發者自由使用，以進行城市災害預防、城市規劃等開發。

本屆「亞洲XR創星金點大賞頒獎典禮」總共頒發了15個獎項，最大獎就由全球動力股份有限公司獲得的評審團大獎及最佳XR模擬系統獎，愛吠的狗娛樂股份有限公司也獲得了評審團大獎。另外還有由南瓜虛擬科技股份有限公司獲得的最佳XR健康醫療獎、由超現實科技有限公司獲得的最佳XR教育學習獎、由啟雲科技股份有限公司獲得的最佳XR互動行銷獎、由光禾感知科技股份有限公司獲得的最佳XR跨域整合獎及最佳XR娛樂內容獎、由天衍互動股份有限公司獲得的最佳XR科技藝術獎、由實見有限公司、趨勢科技股份有限公司、延展實境實驗室獲得的最佳XR技術創新獎、由南臺科技大學的智護匠心、台北科技大學的棒棒樂器王獲得的最佳XR校園菁英獎。現場更驚喜加碼頒發AMD特別獎，由踢歐哎哎有限公司得獎，同時更獲得AMD贊助的顯示卡一張。

入圍最佳XR娛樂內容獎的KaraMeta應用程式由璈橡國際娛樂研發，主打多人互動娛樂，不需出門就能與朋友連線唱歌玩遊戲。（吳松翰攝）

另外這次獲得評審團大獎的全球動力股份有限公司、愛吠的狗娛樂股份有限公司，最佳XR教育學習獎得獎者的超現實科技有限公司、最佳XR跨域整合獎得獎者的光禾感知科技股份有限公司、最佳XR技術創新獎冠軍的實見有限公司、AMD特別獎的得獎者踢歐哎哎有限公司，更額外獲得台北東京來回機票，將於12月由TAVAR帶領6大得獎團隊，參與Mogura VR舉辦、日本國內最大的「XR KAIGI新創展」年度盛會。