由TAVAR 台灣虛擬及擴增實境產業協會主辦、XR EXPRESS Taiwan共同推動的第2屆「亞洲XR創星金點大賞頒獎典禮」在國家發展委員會指導、Startup Island TAIWAN 全力支持下，於今（11）日正式登場。本屆除了聯合最大XR及VTuber 專營媒體「MoguraVR」，更特別攜手日本「XR Consortium」，共同簽訂合作備忘錄，協助台灣XR產業開創日本市場。

TAVAR台灣虛擬及擴增實境產業協會是一群看好VR/AR市場的企業家，自發性成立的台灣首個XR產業協會和商業社群，圖為協會理事長彭子威。（吳松翰攝）
TAVAR台灣虛擬及擴增實境產業協會是一群看好VR/AR市場的企業家，自發性成立的台灣首個XR產業協會和商業社群，圖為協會理事長彭子威。（吳松翰攝）

如同指導單位國發會龔明鑫主委所說：「台灣的XR產業已經從沙漠時代，變成擁有豐富生態的熱帶雨林。」此外，從這屆參與競賽的投件熱烈狀況來看，證實現在的「亞洲XR創星金點大賞」已有一定的聲量。主辦單位TAVAR彭子威理事長表示：「從初賽徵集了近百件台灣XR新創團隊與學生的參賽作品及服務，並邀集了來自台灣日本共22位專業評審進行評選，希望未來可以有更多的單位或政府機關的投入，繼續壯大台灣的XR生態圈。」

為突顯此次TAVAR與日方的深入合作，因此特別邀請了日本三位重量級導師，包括此次與TAVAR簽訂MOU的 XR Consortium 代表理事暨執行長、Mogura VR 創辦人暨總編輯的久保田瞬 Shun Kubota，Metaverse Japan 日本元宇宙產業協會理事長、日本 PwC 合夥人馬渕邦美 Kuniyoshi Mabuchi，以及Knowledge Capital集團總監，同時也是日本政府內閣府創業顧問的野村卓也 Takuya Nomura，於國際論壇中分享日本對元宇宙、AI發展的現況與趨勢。

TAVAR 協會理事長彭子威（左）與Mogura VR 總編輯暨 XR Consortium 代表理事久保田瞬，簽訂合作備忘錄，強化台日交流。（吳松翰攝）
TAVAR 協會理事長彭子威（左）與Mogura VR 總編輯暨 XR Consortium 代表理事久保田瞬，簽訂合作備忘錄，強化台日交流。（吳松翰攝）

久保田瞬在論壇中提到「元宇宙Metaverse」在日本已經不是大家口中的假議題，目前更是已經在內容、平台、數據建立及VR的裝置等硬體上都有深入且多元的發展，就像日本相當擅長的遊戲產業就已經陸續採用XR應用在3A遊戲大作上，日本的全家便利商店、醫療業也加入了VR的培訓系統，就連日本交通部也已經出資建立Open Source數據庫，讓開發者自由使用，以進行城市災害預防、城市規劃等開發。

本屆「亞洲XR創星金點大賞頒獎典禮」總共頒發了15個獎項，最大獎就由全球動力股份有限公司獲得的評審團大獎及最佳XR模擬系統獎，愛吠的狗娛樂股份有限公司也獲得了評審團大獎。另外還有由南瓜虛擬科技股份有限公司獲得的最佳XR健康醫療獎、由超現實科技有限公司獲得的最佳XR教育學習獎、由啟雲科技股份有限公司獲得的最佳XR互動行銷獎、由光禾感知科技股份有限公司獲得的最佳XR跨域整合獎及最佳XR娛樂內容獎、由天衍互動股份有限公司獲得的最佳XR科技藝術獎、由實見有限公司、趨勢科技股份有限公司、延展實境實驗室獲得的最佳XR技術創新獎、由南臺科技大學的智護匠心、台北科技大學的棒棒樂器王獲得的最佳XR校園菁英獎。現場更驚喜加碼頒發AMD特別獎，由踢歐哎哎有限公司得獎，同時更獲得AMD贊助的顯示卡一張。

入圍最佳XR娛樂內容獎的KaraMeta應用程式由璈橡國際娛樂研發，主打多人互動娛樂，不需出門就能與朋友連線唱歌玩遊戲。（吳松翰攝）
入圍最佳XR娛樂內容獎的KaraMeta應用程式由璈橡國際娛樂研發，主打多人互動娛樂，不需出門就能與朋友連線唱歌玩遊戲。（吳松翰攝）

另外這次獲得評審團大獎的全球動力股份有限公司、愛吠的狗娛樂股份有限公司，最佳XR教育學習獎得獎者的超現實科技有限公司、最佳XR跨域整合獎得獎者的光禾感知科技股份有限公司、最佳XR技術創新獎冠軍的實見有限公司、AMD特別獎的得獎者踢歐哎哎有限公司，更額外獲得台北東京來回機票，將於12月由TAVAR帶領6大得獎團隊，參與Mogura VR舉辦、日本國內最大的「XR KAIGI新創展」年度盛會。

由XR Lab研發的VR移動拳靶拿下最佳XR技術創新獎第3名。（吳松翰攝）
由XR Lab研發的VR移動拳靶拿下最佳XR技術創新獎第3名。（吳松翰攝）

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