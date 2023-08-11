據英國媒體報導，曾因購入英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址準備用來建造新的中國駐英大使館引發爭議案，目由於中國政府已經錯過向英國倫敦區議會上訴的期限，意味著中國已暫停在倫敦興建新大使館計劃。中國外交部已敦促英國政府希望協助中國建設新使館，並在互惠互利的基礎上找到建新使館的解決方案。

據《東網》指出，中國於2018年宣布計劃在倫敦塔附近建造新使館，得到英國規劃官員批准。但倫敦塔所在的陶爾哈姆萊茨區議會，去年底以安全和對居民影響為由推翻決定，並稱中國可以就區議會的決定提出上訴，或在日後提交新申請。

據知情人士透露，中國錯過本周四的最後上訴期限，轉為直接找英國政府要求協助，希望英方承諾一旦中國重新提交規劃申請，將會獲得英國政府介入協助。

報導說，中國原以約2.5億英鎊（約24.79億港元）在倫敦的英國皇家鑄幣局舊址購地，原計劃建造面積2.2萬平方公尺的新大使館，幾乎是中國駐美國大使館面積的2倍，如果建成將成為中國駐歐洲最大的使館。

知情人士透露，對於英政府未能幫助獲得規劃許可，中國官員曾向英方表示失望。英國政府發言人表示，英國規劃制度公開透明，規劃事項通常由地方議會決定，申請人可以提出上訴。