世界客家博覽會今起在桃園盛大開幕，市府統計開幕首日主展區湧入近6.5萬人次，今晚也是連3天開幕晚會第一場，14組歌手和團體在陽光劇場輪番演出，雖天候不佳下雨，仍有許多民眾熱情不減，穿著雨衣到場欣賞表演。
世客博規畫3天不同主題開幕晚會，免費索票入場，為喜愛客家文化的民眾帶來豐盛視覺、聽覺饗宴，透過旅遊概念，呈現山、河、海主題的多元化演出，今晚登場的是「山个飛行」主題，從客家族群開墾的源頭出發，帶領民眾踏上探索根源與未知的旅程，傲遊於山間，俯望記憶中的家鄉。
今晚由國立台灣戲曲學院青年劇團、Yappy、A_Root同根生、田屋北管八音團、賴仁政、老豹卜亞、蕭煌奇、謝宇威、生祥樂隊、桑布伊、陳永淘、台北愛樂少年及兒童合唱團、湯宇歆、ALL IN 5等歌手及團體，帶來精彩演出。
行政院副院長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、桃園市長張善政、台東縣長饒慶鈴等人皆到場欣賞。蔡英文總統原訂今晚也將出席，不過後來宣布因她另有要公，臨時取消此行程，將另擇合適時間來桃園參觀世客博。
桃市府根據人流系統統計，世客博開幕首日，主展區湧入近6.5萬人次，而自8月8日試營運至今，累積參觀人次已近26萬人次。明、後2天還有2場開幕晚會，分別為「河个相佮」與「海个無驚」，邀請民眾一同到桃園青埔觀賞。
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