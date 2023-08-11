大陸文旅部近日宣布第三波恢復陸客團旅遊78個國家與地區，其中包含日本、韓國、美國等，目前已累計開放138個國家；美國商務部長表示，期待歡迎中國大陸團體赴美旅遊。前立委郭正亮表示，團客可能會是日本、韓國獲利，因大陸開放團客已經是第三波了，尤其是去美國一趟要花很多錢，所以美國在高興什麼？又不是只有你。

針對大陸近日宣布第三波恢復陸客團旅遊，郭正亮11日在中天《頭條開講》節目中表示，團客可能是日本、韓國會獲利，尤其是日本，因為比較近。而且這次春節又經過五一，接下來是十一長假，況且目前第三季各種經濟指標是往下走，所以春節跟五一長假之所以出現熱烈的情況，那是累積3年不能出國的大陸民眾，可能去了歐洲、東南亞，所以很多人的錢都已經花掉了。

郭正亮接著指出，大陸這次恢復團客已經是第三波了，這次開放78個國家，所以美國在高興什麼？又不是只有你。以前就開放法國、德國，東南亞更是一波，事實上，東南亞最賺，因為春節就開放了，一波接一波。

郭正亮點出，中國大陸第一季疫情剛解封，大家出去玩，還是會怕怕的；第二季則是經濟復甦明顯，大家就開始拚命出國。可是從7月看起來，經濟不是那麼好，所以大家對出國旅遊會比較謹慎。尤其去美國一趟，要花很多錢。