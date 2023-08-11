嘎嘎在絕望中一直學會放下。（羅永銘攝）

嘎嘎自曝曾窮到身上一毛都沒有，連吃飯錢都要跟朋友借。（羅永銘攝）

嘎嘎（左）和製作人楊子璞因《音樂主理人》結為好友。（羅永銘攝）

前MP魔幻力量成員嘎嘎（潘俊佳）因感情風波形象重挫，他2015年退團，沉寂一段時間，日前參與東風衛視與霹靂合製的選秀節目《MUSIC MAKER音樂主理人》，表現備受關注。他直言有些介意被說「重返」演藝圈，「什麼叫重返，對我來說除非藝人說退出演藝圈，不然他終身就是藝人。」

嘎嘎在《音樂主理人》和製作人楊子璞合作改編〈汽球〉，播出後令人驚艷，讓原唱許哲珮讚嘆他倆唱出「男人的絕望」，該不會有絕望經驗？嘎嘎坦言這8年嚐盡「冷情人暖」，感受到對人性的絕望，「一定會有很多朋友離開你，還好家人沒有離開我，但他們的責罵也是多的。」

他透露離團後至少2、3年日子過得很混沌，「我根本不知道我在幹嘛，經常用酒精麻痺自己，讓自己好睡。」有想不開過嗎？他語氣堅定說：「我從來沒有要解決自己，因為我覺得那很懦弱，會造成更多人麻煩。」表示當時只會「想不通」，成天怨天尤人，最近滑臉書看到以前發文都很負面，不禁喊：「哇賽，超暗黑的！」

他說那時退團賠了違約金，之後推出單曲成績不佳，後來拿6位數和朋友開潮牌店，又慘虧上百萬，有段時間幾乎閉關在家，窮到身上一毛都沒有，連吃飯錢都要跟朋友借。但他在絕望中一直學會放下，「慢慢找回自己」，從咖啡廳打工到製作公司當剪接師，嘎嘎說自己物欲不高、不大花錢，「收入不多可以過就好了」。

跟MP成員們鮮少聯繫，嘎嘎說：「彼此祝福彼此，大家都很忙，為了生活在努力。」他回想主持人陶晶瑩在節目說「一個人做這些東西你沒什麼好屌的，但背後有很多團隊支撐，你可以走得更長」，這句話令他感慨萬千，承認悔不當初，「我離開了一個很棒的團隊，是我自己造成的，不管背後事實的真實與否，我都覺得當初沒有好好珍惜。」

情史豐富的嘎嘎表示現在單身，因過往感情屢成焦點並影響工作，直說：「不想聊感情。」不過，他前陣子到楊子璞家作客，看見楊子璞和老婆、2個小孩的互動，十分羨慕，努力朝這目標邁進，問他打算何時成家，38歲的嘎嘎認為現階段還是得面對現實，以事業為重，熱愛潛水的他未來還想當導演，拍部跟「海」有關的長片。