台灣最北端的海邊書店「女王的書店」在「2023野柳石光夜訪女王」活動落幕後，今(11)日盛大開張，結合文化與自然，將為遊客們帶來一系列精彩的文學與藝術饗宴。

「女王的書店」是野柳地質公園營運單位「新空間國際股份有限公司」與青鳥文化攜手共同打造的文化盛事，旨在提供遊客一個獨特的閱讀體驗；這座位於野柳地質公園的書店不僅讓遊客可以盡情眺望蔚藍的海景及豐富的地質地景，更提供在地的書籍與文化資訊，同時升級了餐飲的品項及休憩區的空間，讓遊客能夠在大自然的藝術下享受閱讀的樂趣。

後續新空間國際與青鳥文化規畫7月30日、本月13日、30日舉辦3場文畫走讀活動，透過三大主題「百年奇岩」、「土地祭歌」與「漁人映像」帶領讀者深度走進野柳，深感自然與人文的奧妙，此為也將編輯出版在地限定的野柳小報，提供遊客在探訪百年風華之餘，更能認識在地生活文化的多樣面貌。

「女王的書店」的開幕成為野柳地質公園的一大亮點，吸引著無數文學藝術愛好者和遊客們前來共襄盛舉。這次獨特的文化盛事，將為遊客們帶來難忘的海濱閱讀體驗，讓大家在大自然的藝術下共享文學之美，領略海洋與文化交融的獨特魅力。