大陸北部從7月底受到颱風「杜蘇芮」影響，竟出現百年罕見的暴雨，造成大規模洪災，已傳出有33人死亡，129萬人受災，近6萬間房屋倒塌，災情相當慘重。而許多藝人陸續捐款賑災，近日中華慈善總會官網公開周杰倫、昆凌夫婦捐贈人民幣300萬元（約新台幣1300萬元），低調行善感動全網。

周杰倫近期在世界各地進行巡迴演唱會，其中相當寵粉，在大陸許多城市都有開唱多日，而近日大陸北部洪災嚴重，他與昆凌也低調捐款了；根據「中華慈善總會」官方網站10日公布的訊息，周杰倫和昆凌捐了1300萬元善款，用於採購物資、救援設備和安置受災群眾。

在此訊息中意外曝光周杰倫在捐款行善這一塊從不缺席，包括2008年援助汶川地震災區，2010年支援西南抗旱、玉樹抗震、舟曲抗災，2013年援助雅安抗震，204年支援魯甸抗震，2020年協助湖北武漢抗疫，2021年也有支援河南洪災。

其實周杰倫以前分享過對於公益的看法，他認為公益不是要做給誰看，「那就違背了捐款的向善之心」，他知道最給別人看很簡單，但他最看重的卻是做給自己自己看的那部分。