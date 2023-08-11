由於天災不斷已讓國際再保成本大幅增加三成以上，而由於台海之間危機報導一再躍上國際新聞版面，據外媒報導英國保險商將提高台灣相關保險費用並削減對台承保保額。產險業者表示，再保市場已是硬市場，再保費率再調升已恐是無法避免的趨勢！

據再保公司內部一份報告提到，由於財產巨災多，目前可能是近30年來最困難的時期，包括通貨膨脹、利率急劇上升、外匯大幅波動、氣候變化導致天災不斷以及俄烏戰爭等。因此，怡安統計，依過去五年再保平均費率估算，全球再保費率已出現30％的調漲。

產險公會11日舉行第九屆第二次會員大會，金管會保險局局施瓊華在致詞時主動提到有關外媒報導英國勞合社（Lloyd's of London）保險商率將提高台灣相關保險費用，以及削減承保保額的看法。

施瓊華表示，產險再保市場近幾年有很大改變，主要是因為氣候變遷、天然災害、升息及通膨，另外台灣之前也發生很多重大火災案件這些都牽動再保費率，再保公司會去調整其再保政策，目前再保市場已和過去大不同。

施瓊華進一步指出，產險業者因應目前再保市場狀況要作好準備，調整自身的風險管理計劃，應衡量自己承保能量並和客戶溝通作好妥 善因應策略，讓客戶了解為何保費會調整，另外產險公司也要站在客戶立場，幫客戶找到一個最佳方案，讓客戶可以度過再保硬市場。

針對國際再保市場變化、保費調高，施瓊華提到，不只產險公會無法介入，主管機關也無法插手商業調整，但對於現在再保環境，希望產險公會各委員會評估影響性，最好可找到因應對策提供各產險公司因應，期可逐步度過再保市場險峻衝擊，讓更公司營運可更穩健。