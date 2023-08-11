Today at Apple 與 Women Makes Waves 台灣國際女性影展合作推出「台北影像實驗室」，號召18至28歲，對LGBTQ+ 議題感興趣的影像創作者，拍出充滿生命力的故事。

學員將可從9月24日至10月22日為期5週的「台北影像實驗室」系列課程中，從才華洋溢的授課藝術家與 Apple培訓師Pro身上獲得啟發，一起深入影片創作的藝術，拓展自我風格的更多可能。創意導師包括：導演王逸鈴、藝術家、實驗電影工作者吳梓安，以及影像創作者 Sydney Sie，在專業指導下學員透過影片拍攝來探索關於身分認同、人生各種關係，以及社群之間的深刻旅程。

學員不需準備任何設備，授課藝術家與 Apple 培訓師 Pro 將帶領學員使用iPhone及Mac從紀實人物指導、實驗電影概念以及超現實的敍事剪接延伸，學員作品將有機會在與女性影展合作的成果展放映，學員可優先參與2024女性影展實習生。

報名即日起開放至 2023年8月21日23:59止，報名連結https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3X2r-XYZiHiQhMBDQNeWJJn95qljVrLcoFyz6p_TJAmcnbw/viewform