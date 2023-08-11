一名高雄男子赴泰國旅遊，本來只是想去酒吧喝一杯放鬆一下，清醒後驚覺自己被帶到緬甸的詐騙園區，後來他為了逃命不慎從5樓失足墜樓，導致腳骨碎裂、腰椎斷裂，幾近半身不遂，只能坐輪椅移動，最後透過全球反詐騙組織「GASO」和當地台商援助，終於在上周被送回台灣，接受更進一步的治療。

全球反詐騙組織「GASO」今（11）日在臉書發布影片分享營救個案，一名30多歲的男子今年4月獨自從高雄前往泰國清邁旅遊，本想找間酒吧放鬆，未料才喝了點酒，意識就越來越模糊，酒品中疑似遭參雜不明物，「坐上車後就完全沒有印象了」，男子清醒後得知自己身處緬甸的果敢老街，一旁還有身穿軍服的人背著武器，嚇得他不敢輕舉妄動。

男子表示，當時有「主管」講明，他是被用30萬元賣到詐騙園區，深怕遭逢不測，男子只好乖乖配合從事詐騙工作，也因此沒有被毆打、電擊，後來輾轉從其他資深員工口中得知，該公司從來沒有人成功逃出過。

某天，男子逮到機會，趁著主管出遊公司人力薄弱時，夥同其他15人將通風管道的鐵絲網剪壞，再用床單綁成繩索從7樓逃脫，「我就是帶頭的那個」，他率先往下爬，不過才到了5樓，就看到有車子進入園區，擔心是主管突然回來，男子趕緊藏身在冷氣後方，結果卻不小心失足墜樓，再度清醒時，已經被送往園區的醫院治療，醫生說：「你的腳骨碎裂，腰椎也已經斷了」。

男子一度絕望，所幸靠著身上帶著的現金成功賄賂醫院保安，他才能打電話回台和家人求救。GASO總監Simon指出，聯繫緬甸台商協助後，該男子才沒有被詐團帶走，醫療費、贖金皆由台商們負擔，本月好不容易將男子送回台灣進一步治療。GASO提醒，赴泰國旅遊卻被綁架到緬甸詐騙園區的類似事件，今年台灣就有3例，所幸目前已全數救回。

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