中國海警船在南沙群島仁愛礁向菲律賓船隻射水炮後，兩國關係愈趨緊張。菲律賓宣布暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，總數達到22項，待菲政府對這些工程開展環境和社會影響審查。但是菲政府隨即發現，在菲國近海的專屬經濟區內，聚集了約有300多艘中國船隻，菲國海防已下令加派機艦監控。

據《東網》報導，美國駐菲大使館發言人甘戈帕德亞本月初表示，美方已向菲方表達對馬尼拉灣填海造地計劃的憂慮，並關注中國交通建設公司參與其中。

菲環境部長洛伊薩加周四在記者會表示，該計劃約22個項目都已暫停，全部正在審查。菲總統小馬可斯日前已透露，除了其中一個項目外，其他也將暫停，但沒說明哪個例外。多名參議員對此決定表示歡迎。

菲律賓總參謀長布勞納也到負責南海防務的菲律賓西部司令部總部聽取相關簡報。西部司令部司令卡洛斯報告稱，截至周三（9日）的監察，發現西菲律賓海的菲律賓專屬經濟區內，有400艘外國船隻，其中約85%是中國船隻，單在美濟礁就有191艘中國船隻。菲方稱，雖然不能與中方正面對抗，但將派遣艦艇和飛機，增加在相關爭議水域的存在。

中國海警近日在南沙仁愛礁海域以水砲襲擊菲律賓補給船，牽動地區緊張局勢；分析人士指出，這是中國以「灰色地帶」手法測試美國啟動「美菲互防衛條約」的底線，或美支持菲國是否只是空洞言辭。

菲律賓軍方和海岸防衛隊指控，中國海警5日在菲律賓的補給任務中進行攔截並發射水砲的行為違反國際法，導致其中一艘包租船無法抵達仁愛暗沙。馬尼拉外交部7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。

中國外交部則稱菲律賓侵犯中方主權，違反「南海各方行為宣言」，中國海警現場操作專業、克制，無可非議，另點名美國動輒以履行「美菲共同防禦條約」來威脅中方，美方這做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣。