澎湃新聞11月報導，上海日前發生王姓男子引誘未成年少女赴某點播影院看片，趁機性侵對方事件，全案被告遭判刑5年，被害人及法定代理人認為涉案點播影院沒有盡到安全保障義務，要求賠償。上海市長寧區人民檢察院11日透露，經檢方支持起訴，法院主持雙方達成調解協議，涉案點播影院當庭向被害人道歉，並一次性支付被害人精神損害撫慰金人民幣3.5萬元，成為上海首例。

2022年10月，王某在一家點播影院內對未成年女性被害人實施性侵，經長寧區檢察院提起公訴，法院依法以強姦罪判處王某有期徒刑5年。

報導稱，雖然被告已被追究刑事責任，但涉案點播影院也存在嚴重失職。該點播影院櫃檯工作人員在接待未成年被害人和成年男性王某觀影時，發現被害人年齡偏小、可能係未成年人，卻沒有詢問、登記未成年人資訊，因而沒有及時阻止她與王某進入影院。這對孩子被害有著不可推卸的責任。

2023年6月20日，被害人及其法定代理人向長寧區人民法院提起民事訴訟，要求涉案點播影院給予精神損害賠償。

檢察機關支持起訴，點播影院賠償精神損害

向法院起訴的同時，被害人感覺到自己蒐集證據能力薄弱、法律政策水準也不足，於是向長寧區檢察院聲請支持起訴，希望得到幫助。長寧區檢察院立刻啟動支持起訴的審查工作。

承辦檢察官尤麗娜說，現行《上海市點播影院建設技術要求和管理規範》中未成年人保護條款明確規定，點播影院應對目測可能未滿18周歲的未成年人顧客做到主動問詢，若出現未成年人不是和法定監護人同行觀影的情況，需要求提供未成年人本人、監護人及陪同人的身分資訊，並做好詳細登記備案等相關工作。

經檢方審查，涉案影院櫃檯工作人員在接待王某及被害人時，明知被害人年齡偏小、可能係未成年人，且與一成年男性進入影院開包廂，卻未履行上述《規範》要求的未成年人保護詢問登記義務，未盡到安全保障責任。因此，涉案點播影院在日常經營中確實存在過錯，應當對被害人承擔賠償責任。

為幫助處於弱勢地位的被害人實現訴訟權利，彌補其法律知識、訴訟能力不足，長寧區檢察院決定支持起訴，並為被害人協調法律援助律師。

近日，該案在長寧區人民法院開庭審理。法院支持了檢察機關支持起訴意見，並主持雙方達成調解協議，涉案點播影院當庭向被害人道歉，並一次性支付被害人精神損害撫慰金人民幣3.5萬元。

長寧區檢察院指出，此次要求失職點播影院承擔民事賠償責任，在上海市尚屬首例。該案首次填補了《上海市點播影院建設技術要求和管理規範》中，點播影院經營者違反相關未成年人保護條款無明確罰則的漏洞，為今後類似案件的處理提供了參考，也為接下來引導點播影院經營者、從業者更加主動遵守法律法規，樹立未成年人保護意識，加強未成年人保護起到較好警示教育作用。

同時，針對點播影院內性侵害未成年人案件頻發問題，長寧區檢察院立足社會治理職能，廣泛開展調研，聯合相關職能部門，對點播影院行業開展綜合整治活動。

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