2024年總統大選，藍綠白展開積極布局，根據11日公布的最新總統大選民調，民進黨賴清德為32.3%、民眾黨柯文哲23.1%、國民黨侯友宜15.8%，令人意外的是，仍有28.8%無明確意見。其中該民調更顯示，戶籍地在高屏澎、年齡60歲以上、教育程度專科者支持侯友宜的比例較高。

根據《關鍵調查有限公司》11日在臉書公布最新總統大選民調，賴清德32.3%，柯文哲23.1%、侯友宜15.8%，另有28.8%無明確意見。根據交叉分析結果，以戶籍地在高屏澎、年齡60歲以上、教育程度專科者支持侯友宜的比例較高；桃竹苗、年齡20-39歲、教育程度大學以上者，支持柯文哲的比例較高；以戶籍地雲嘉南、年齡60歲以上、教育程度高中(職)者支持賴清德的比例較高；。

另外，從政黨認同者對參選人支持度來看，在近三次調查中，國民黨認同者支持侯友宜的比例分別為72.7%、60.2%、55.6%，民進黨認同者支持賴清德的比例分別為84.2%、84.0%、79.7%，民眾黨認同者支持柯文哲的比例分別為66.4%、67.0%、70.8%。國民黨認同者、民進黨認同者對其政黨提名的總統參選人支持度都呈現遞減，但民眾黨認同者對其政黨提名的總統參選人支持度則呈現遞增。

該調查執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對戶籍地在全國22縣市、且年滿20歲者於7月31日-8月2日，晚上18點30分至22點，透過市內電話進行調查。有效樣本1,075人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。