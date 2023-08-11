證交所主辦「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」於8月11、12日於世貿一館盛大開展，國泰投信將人氣網站「ETF咖啡精品館」首次實體化，國泰投信董事長張錫(前排左二)、總經理張雍川(前排右二)親自在攤位介紹多檔人氣ETF，金管會主委黃天牧(前排右三)、台灣證券交易所董事長林修銘(前排左三)也一起蒞臨參觀。(國泰投信提供／洪凱音台北傳真)

AI概念股歷經大漲大跌，台股震盪整理，今早盤一度上漲逾百點，隨漲勢收斂，終場指數下跌33點，收在16601點，周線再收黑，三大法人本周仍站在賣方居多，合計賣超558.69億元；國泰投信董事長張錫今表示，股市回檔是正常，今年基本面沒有很強，AI運用發酵才第一年剛開始，台灣上下游供應鏈都受惠，如PC筆電類股也從高息股變成AI股，年底是值得期待，預估指數高點落在萬七到萬八區間，待庫存去化後，明年有機會再往上衝。

張錫進一步分析，庫存去化到年底差不多結束，加上美國聯準會升息近尾聲，明年可能降息，這些對資本市場都是正面訊息；長期正面趨勢不變，張錫建議，存股族可以續抱，不必預測高點。

全台每四人就有一人投資ETF，張錫出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」受訪時表示，ETF是比較安全投資工具，很多高配息股票都有AI成分在，有配息也有成長趨勢，很適合做資產配置。

張錫指出，ETF在近20年對台灣市場主要有五大影響，第一，台灣過去境外基金規模大於境內基金，但2019年由於ETF產品的多元發展，境內基金超越了境外基金的規模，為台灣資產管理帶來更多的投資人數；其二，ETF出現後，利用指數化投資的解決方案進行海外投資，台灣市場更有資源培育更多優秀的國際人才；第三，台灣債券ETF市場由於主管機關的開放與支持，成為亞洲交易時區中，產品線最完整、規模最大的債券ETF市場，讓投資人的資產配置及退休規劃更加完善。

第四，建構完整的ETF生態系，台灣ETF規模成長，帶動證券商、期貨商、流動量提供者、權證、法人、外資、散戶等業務的發展，甚至台灣也有了本國的指數提供商「台灣指數公司」，讓台灣成為近兩年亞洲成長最快速的ETF市場之一；第五是普惠金融的實現，ETF交易方便且成本較低，適合初入社會的新鮮人定期定額累積投資收益，真正實現理財目標。