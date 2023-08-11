但IEA認為OPEC＋減產，在年底前會降低全球原油庫存量，使國際期油盤中每桶上漲0.35％，紐約西德州報83.1美元，倫敦布蘭特報86.7。若終盤維持盤中水準，本周前者和後者各累漲0.3％和0.5％，周線均連七紅。

IEA預期明年全球石油供應量平均每天增加150萬桶，較前一份月報預測值高30萬桶。

雖然以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC＋為支撐油價而減產，但OPEC＋以外的產油國包括美國、巴西和蓋亞那增產，抵消OPEC＋減產效果。

IEA預期明年全球需求量平均每天增加100萬桶，較前一份月報預測值低10萬桶，並只有今年的增加量預測值約一半。

按IEA預測，明年平均每天需求量僅較供應量高20萬桶，跟其估計今年平均每天供應缺口70萬桶相較，明年能源需求情況變得溫和許多。這可能跟許多國經濟持續受通膨壓力衝擊，從而拖累能源需求等因素有關。

IEA月報指非OPEC＋產油國目前總產量正值顛峰，貼近OPEC＋產量水準，而且這態勢可望持續至明年。這是OPEC＋在2017年組成聯盟以來所出現的劇變。

2017年非OPEC＋產油國總產量，占當年全球整體產量比率43％，但IEA預期明年這比率將接近50％。

由於非OPEC＋持續增產，在全球油市的重要性因此提高，從而挑戰OPEC＋在油市的地位，並不斷削弱像沙烏地阿拉伯等OPEC＋重要成員國對油價的影響力。

IEA預期OPEC＋主要成員國為鞏固市占率，目前減產協議可能在未來幾個月出現逆變。