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此外，8月11日至8月13日期間燦坤再加碼推出「Apple迎新送舊日」，活動期間凡持Apple舊機至燦坤實體門市進行估價，即可享有指定Apple商品現折回饋，舊機回收成功再享折抵金額加碼10%優惠！買Apple電腦或平板，加購Microsoft 365個人版一年期(原價2190)還可享有獨家加購價只要999元。

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