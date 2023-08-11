37歲張再興在新片《我的麻吉4個鬼》飾演台味十足的「鬼大叔」，因心願未了而在世上逗留，託付曾敬驊幫他偷一台車，完成生前想載人兜風的心願。雖然現在戲約不斷，但張再興近日接受本報專訪時，憶起當年拍完《角頭》後，曾長達2年沒工作，而旱鴨子的他也分享自己在拍攝片中的游泳戲時，一度腦中浮現人生跑馬燈。

曾敬驊在片中飾演諸事不順的地獄倒楣男，張再興也分享自己衰到爆的低潮期，提到當年拍完《角頭》後，因為口碑票房雙收，其他演員發展都不錯，「唯獨我沒有工作，很害怕，覺得自己是不是出了什麼問題，大家怎麼都不找我，只能獨自在家看天空、想未來」，甚至3餐都無法溫飽，吃飯時間只能狂打電話找朋友蹭飯。

這樣的困境長達2年之久，去試鏡也頻被拒，對方直接拿他的長相開槍嗆：「我們最近不拍新移民的戲，你來這裡幹嘛。」但張再興早已習慣，還自嘲入行前在酒店當少爺，「覺得我長得醜就不給我小費，有個阿姨看我可憐，就把客人給的100元分我，結果那個客人直接當著我的面說『我不想給他』，我也只能笑笑說沒關係」。

張再興（左）、曾敬驊開心分享拍攝《我的麻吉4個鬼》趣事。（羅永銘攝）

張再興也看著一旁的曾敬驊笑說「他這種長相討喜的，（若做酒店少爺）一個晚上7、8000跑不掉，一人一種命啦，我只能踏實的努力」，不過現在的他的工作已漸漸上軌道，在多部話題作中都能看到他的身影，生活化的演技也備受外界肯定。

曾敬驊則自認人生中最衰的一段經歷，是在高二暑假參加游泳比賽，到了現場才發現忘記帶檢錄證，衝回家拿的時候，又被一個闖紅燈的老奶奶撞到，「但我實在太想回去比了，沒等到警察來就很急著騎回去賽場」，不過因為腳受了傷，後來拿下最後一名。

片中有個張再興和曾敬驊一起在海邊漂浮的場面，私下是旱鴨子張再興要教曾是校隊的曾敬驊游泳，他透露「因為算命的說我忌水，小時候媽媽就要我盡量別去海邊」，儘管拍攝前有先特訓，正式拍攝也有浮板支撐，「但我還是很害怕自己一動就會整個人翻下去，一直跟曾敬驊說你一定要救我，甚至腦海中還浮現了跑馬燈」。

張再興（左）和曾敬驊在電影中游泳。（甲上娛樂提供）

身為游泳健將的曾敬驊也反過來要演溺水，他說「還好那裡夠深，每次下去前，就先用鼻子吸幾口水，讓自己有嗆到的感覺」，這場戲拍了約5個小時，張再興一方面很感謝曾敬驊在一旁的暖心鼓勵，另一方面也很抱歉因為自己不斷NG，曾敬驊就要一直被嗆到。

曾敬驊（左）表示要演出附身張再興最為困難。（羅永銘攝）

另外，曾敬驊在片中被4個冤鬼找上門，有不少附身的橋段，相當考驗演技，他坦言，台味十足的張再興最難詮釋，「要抓到得花一點時間，很多道地的用法，都是我平常不會講的」，被張再興狠虧「他拍完之後台語的『三字經』變厲害了」，曾敬驊也笑說「現在每次講台語都會先想到興哥」。《我的麻吉4個鬼》下周五上映。