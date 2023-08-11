夏天一年比一年熱，民眾用電也越來越兇，但店家一個月電費9萬合理嗎？台中一間小吃店，6月帳單7000多元，8月帳單竟跳到將近9萬，最終抓出元兇，竟是智慧電表故障，台電也急忙道歉，承諾電費重新計算，店家可先免繳。

根據《TVBS》報導，小吃店6月換了智慧電表，當期帳單7062元，下期帳單翻倍，變成15054元，到了最新一期的8月帳單，竟然直接跳到離譜的89480元，平均一天750度的用電讓老闆娘傻眼，直呼怎麼可能。

老闆娘多次驗證，並找水電工檢查，始終沒找出問題，最終台電人員發現，是智慧電表故障導致。(圖／資料照)

老闆娘將總電源全數關閉，發現電表仍然在跑，2分鐘就跳1度，明明才剛換變頻冷氣，台電上門檢查卻認為是師傅接錯線，或是店內的大型冷凍冰庫導致，表示電表正常。無奈的老闆娘之後又找來多位水電師傅檢查，確認設備、接線都沒有異常，又花1萬把冷氣散熱器移到戶外，仍沒解決問題，才投訴媒體求助。

最終台電11日二度到店檢查，這才確認是智慧電表故障，急忙向店家道歉，並承諾負擔闆娘花費的鑑定費用，重新核算電費，店家可先免繳。台電指出，用戶若發現電費異常問題，可先打1911聯絡台電客服申請電表檢查，若還有疑慮可向經濟部標檢局申請鑑定，確認是電表問題，就會重計電費，並負擔鑑定費用。