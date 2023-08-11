「S.H.E」回來了！金曲歌后田馥甄（Hebe）11日在台北小巨蛋進行「一一巡迴演唱會」第3場，邀來Selina、Ella擔任嘉賓助陣。只見Selina、Ella突然現身台上，將升格當媽的Selina挺著8個月的渾圓大孕肚登場，掀起全場高潮，上萬名粉絲熱情尖叫，田馥甄、Selina在台上紛紛激動哽咽落淚。

S.H.E出道至今人氣始終不墜，但3人在2018年宣布不與前東家續約後，合約動向備受關注，他們近年幾乎沒公開合體，一上台，Ella興奮說：「我們先打個招呼。」3人默契喊：「大家好！我們是」，全場熱情接話回應：「S.H.E！」她們全程都巧妙避開提到「S.H.E」也沒有提到藝名，歌曲版權使用上是符合社團法人中華音樂著作權協會（MUST）的公播權。

S.H.E時隔4年再度登上小巨蛋合體演出，默契對唱〈給小孩〉、改編版〈美麗新世界〉。田馥甄一開始故作鎮定提到生命中2個最好的姊妹，粉絲瘋狂掌聲，田馥甄直說：「我不可能叫孕婦上台吧！」Selina、Ella突然在台上現身，Selina抱著大肚喊，「好緊張」，田馥甄則直誇，Selina肚裡的兒子「小腰果」很有大將之風，Selina透露，昨天有去產檢，粉絲不用緊張她在台上破水，「因為離生產還有一段時間，醫生說可以盡情演出。」田馥甄笑說Selina的子宮頸很長。

3人一上台打開話匣子，開心聊個不停，田馥甄憶起，Ella當年在水中生產誕下兒子勁寶，Selina、田馥甄陪著進產房，看著勁寶黑黑的頭頂從產道出生，Ella不改大尺度說：「那是他的頭髮混著我黑色的毛髮，一開始快要生，有人說看到頭髮了，我想說哪裡有，不都是我的毛髮嗎？」田馥甄感動喊，「媽媽很偉大。」

S.H.E將在9月11日迎來成軍22周年，但3人在4年前的第30屆金曲獎頒獎典禮演出後，就再也沒有公開合體演出機會，田馥甄這次開唱特地選在數字密碼「11」，恰巧下個月11日是S.H.E周年紀念，他們用心籌備送給粉絲最大驚喜禮物，田馥甄說，9月11日接近Selina臨盆，「說不定小腰果會在當天出生」，隨後解釋：「小腰果平安就好，自然選擇他要日子都好。」