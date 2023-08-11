民眾黨主席、總統參選人柯文哲近期接連爆發許多爭議，包括演唱會提到五月天鍵盤手、說南部百姓生活太慘、空姐應援團等等，甚至被貼上「仇女」標籤，負面聲量也因此飆高。中國時報前總編輯、資深媒體人張景為認為，柯文哲是韓國瑜之後的「金句王」，爭議永遠伴隨著柯文哲，但柯能一直創造話題，這些爭議對柯都沒有殺傷力。但他也提醒，柯文哲這種模式，要小心哪天碰到一個很嚴重的議題，就屆時就會受到重創。

張景為11日在中時新聞網節目《政風雲》直言，「我覺得這對柯文哲一點都不是問題」，柯文哲應該會回說「我的爭議還會少嗎?我會被打壓嗎?」對於柯文哲近期被網路熱議的幾項爭議，張也認為，「其實都沒有致命的殺傷力」，柯文哲是繼前高雄市長之後的「金句王」，過幾個禮拜，柯文哲就會再推出新的說法，把話題再度搶過去。

張景為也補充說，柯文哲在舉辦演唱會後，民調出現下跌，是因為大家喜歡柯文哲唱歌跳舞，是偶爾、隨性的來一下，五音不全的效果會有「反差萌」，但若柯認真的像個網紅一樣練歌練舞，會讓人感覺失去領導人該有的正經、專業感，做的太超過。

張景為也說，柯文哲表示他若不開演唱會可能民調會掉更多，所以這些爭議對於柯來說都不算甚麼，殺傷力都不大，爭議永遠伴隨著柯文哲、柯也能一直創造話題，但要小心哪天碰到一個很嚴重的議題，他就會受到重創，屆時恐怕會與國民黨侯友宜出現黃金交叉；且侯友宜從來沒有在仇女等議題上攻擊過柯文哲，都是綠營在抨擊，就是想把藍、白差距縮小，控制選戰局勢。