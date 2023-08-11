「GASO」成員Simon，上週他從台中前往高雄小港機場，接一位他們在五月底曾經發布的泰國旅遊遭下藥綁架至園區的新聞個案。（翻攝影片）

台灣男子到泰國旅遊，在酒吧喝酒卻遭迷昏綁架到KK園區，男子後來逃跑時從5樓墜落，造成他半身不遂，就醫時買通保全打電話求救，歷經全球反詐騙組織「GASO」急當地台商多月的援助，上週已成功返台就醫。

翻攝全球反詐騙組織GASO-中文

全球反詐騙組織「GASO」今（11）日在youtube發布了一支影片，「GASO」成員Simon，上週他從台中前往高雄小港機場，接一位他們在五月底曾經發布的泰國旅遊遭下藥綁架至園區的新聞個案。經過「GASO」與當地台商援助之後，上周返回台灣接受治療。

影片中受害人受訪表示，他是一人出國去玩，因為心情不好所以去酒吧喝酒，過程中喝了酒但後來意識不是很清楚，知道上了車，但醒來時旁邊坐著阿兵哥身上背著武器，讓他擔心不敢多問，只問我為什麼會在這裡，但對方並未回應，因擔心被打、被電，當下只能配合。

後來他被賣到園區工作，他趁著園區主管出遊的時候，他找了15個員工，將鐵窗剪破，把被單綁成繩子後從7樓逃走，「我最想走」所以第一個爬出鐵窗，後來發現有車經過，想躲在冷氣後面藏身，因此失足墜落，醒來時已經在園區內的醫院治療，醫生告訴他，「你的腳骨都碎了，腰椎也斷了」。因為當時他身上有帶錢，利用機會買通保全讓他打電話對外求援。

GASO呼籲，這次事件再度提醒我們，在旅途中要保持高度警覺和謹慎，特別是在陌生環境中。前往泰國等地旅遊時，務必與夥伴同行，小心謹慎，避免落入危險之中。