烏克蘭國會議員本週一（7）表示，德國將供應烏克蘭射程達500公里的「金牛座」（TAURUS）巡弋飛彈，但德國媒體週四（10）報導，德國正在研究如何在未來幾個月內從德國聯邦國防軍的庫存中，向烏克蘭軍隊提供這些飛彈。不過，整府官員今天表示，總理和國防部都還沒有決定是否要提供這些飛彈。

據德國《畫報》（Bild）11日報導，德國國防部要求製造商在巡弋飛彈中加入目標編程限制，因德國聯邦政府只希望烏軍用金牛座攻擊軍事目標，例如俄羅斯的補給線。

The German government blocks the delivery of Taurus missiles to Kiev



▪️The decision on the delivery of German long-range "Taurus" missiles is currently not under consideration, reports "Bild", referring to a representative from the German Cabinet of Ministers.



"At the… pic.twitter.com/JeDyUUkVjC — Sprinter (@Sprinter99800) August 11, 2023

奇怪的是，德國總理府和國防部稱並不知情。一位政府高級官員告訴《畫報》：「目前，尚未做出任何決定。」這位不具名的政府代表表示，儘管來自各方的壓力要求就金牛座問題做出決定，但「目前什麼都沒有發生」總理府發言人還強調：「目前沒有關於金牛座巡航導彈的新信息。」

國防部發言人也告訴《畫報》：「提供烏克蘭金牛座飛彈議題沒有進展。沒有就做出任何政治決定。」

皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）上週也技術性的回答，金牛座的交付目前不是問題：「我們不是唯一沒有交付（巡弋飛彈）的人。我們的美國盟友也不會提供這些巡航導彈。這不是我們目前的首要任務。」

他認為：「目前不需要就金牛座的交付問題做出決定。」