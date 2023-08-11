為紀念宜蘭足球教父吳遠來，邁入第二屆的「全國遠來盃邀請賽」於12、13日在五結鄉溪濱公園足球場開踢，邀請過去曾受吳遠來培育過的球員一同參賽，包含新北市板橋國小、忠義國小、台北市明道國小及桃園市文昌國中等都共襄盛舉。宜蘭縣足球協會表示，希望每年持續舉辦下去，成為宜蘭首個全國性的足球賽事。

遠來盃起源於來自花蓮偏鄉到宜蘭服務的體育老師吳遠來，從足球的門外漢一頭栽進足球界30年，在基層默默耕耘，從未與人計較名利，總是為宜蘭縣足球運動打下良好根基；放眼足壇，吳遠來培育出許多強勁國腳，像是黃瑋儀、羅志安、羅志恩，前足協理事長林湧成也是他的得意門生，對足球運動的推展功不可沒。

很多學生在足球隊因吳遠來的教誨而步入正途，有升學的機會並改變了生活，且退而不休繼續在足球領域貢獻所學，在足球協會裡教導學童認識足球、訓練足球；因吳遠來幾年前去世，學生們為了思念與感恩，藉由舉辦全國遠來盃邀請賽來紀念他，將飲水思源與足球精神傳承下去。

足球協會特別感謝前鋒集團、奥斯卡建設、日本JDM、朕承建設、縱横國際開發有限公司、馨心月子餐、歐瑅民宿、筷饌平價快炒、點點蟲股份有限公司、聖譽工程行、庫巴柏工程行、原祥企業社、勝元玻璃企業社、全能體育、ENTES及鼎泰體育的贊助，讓今年遠來盃足球賽能順利進行，成為宜蘭常態性的賽事。