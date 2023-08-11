與味全龍隊3連戰首戰就「打好打滿」，中信兄弟在12局下靠著隊長王威晨滿壘時敲出生涯首支再見安打，以4比3辛苦奪下2連勝，龍隊則苦吞近期3連敗，打回致勝分獲選單場MVP的王威晨賽後霸氣的說：「今天（想法）比較簡單一點，就想當英雄。」

龍隊開局就趁著艾里歐不穩之際，2出局後靠著劉基鴻、李凱威、高孝儀連續3支安打攻下3分，不過艾里歐很快做出調整，從第2局起僅被敲4支零星安打，沒有再讓龍隊攻下分數。

投手回穩後打線也展開反攻，2局下靠著王政順連2戰開轟，用陽春炮先幫球隊打破「鴨蛋」，3局下岳政華也貢獻1發陽春彈再追回1分，5局下詹子賢安打追平。戰局一路膠著至12局下，2出局滿壘時靠著王威晨生涯首支再見安打結束比賽。

兩隊先發投手都繳出7局失3分優質先發且都無關勝負，鋼龍7局投出5次三振、2保送，被敲8支安打；艾里歐來台連2場先發都繳出好投，今天7局用108球，投出2次三振沒有保送，被敲8支安打。