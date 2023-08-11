好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）曾是演藝圈令人稱羨的銀幕夫妻檔，但二人在2016年爆出婚變，離婚協議談了近7年時間，被視為好萊塢鬧最久的離婚大戰。不過，近日美國八卦刊物指出，布裘已談妥將正式離異，據傳裘莉因為這些年龐大的訴訟費用，才決定為這場鬧劇畫下句點。

據美國八卦周刊《In Touch》報導，布裘夫婦拖了近7年的離婚訴訟，終於在不久後將正式結束婚姻關係，而雙方談妥的條件也曝光，安裘莉娜裘莉獲得小孩完整監護權，但前夫享有探視權；布萊德彼特則保有兩人在法國的酒莊與城堡，但得支付裘莉高達2.5億美元（約新台幣元）賠償。

而內文中提到，布裘離婚大戰之所以能終結，很大的原因是安潔莉娜裘莉無法負擔龐大的法律訴訟費用，再繼續打官司她可能會破產；儘管目前沒有布裘離婚財產分配的相關消息，但周刊推斷安潔莉娜裘莉會願意讓步。

安潔莉娜裘莉與布萊德彼特在2004年合作電影《史密斯任務》擦出愛的火花，隔年布萊德彼特和珍妮佛安妮斯頓宣布離婚，2006年安潔莉娜裘莉就宣布懷孕喜訊，2008年她又生下一對龍鳳胎，兩人直到2014年才舉辦婚禮。不過，2016年9月布裘夫婦爆出申請離婚，2019年4月離婚完成後仍繼續打官司，終於在今年可能正式離異，展開人生新的篇章。

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