你有創業夢想嗎？跟著《高雄畫刊》一探3組青年的創業故事，看青年頭家如何為傳統添入創意、運用高市府青年局青創資源，在不同領域延續家業，點亮他們的新世代夢想藍圖。

碧南庄肉圓專賣店 突破傳統框架延續美味

隱藏在鳳山巷弄裡的碧南庄肉圓專賣店，店面招牌及空間呈現白色無印風，清新明亮的用餐環境常被誤認為是甜品店，實際上賣的是傳香30多年的古早味肉圓。年輕頭家葉安祥返鄉承接母親陳銀碧的好手藝，並以國外馬卡龍甜點店為靈感，創立全新品牌與第二代轉型店面。

原本從路邊攤起家，73年次的葉安祥自小跟著母親在外揮汗擺攤，「怎樣都不想要做這行！」雖然口中這樣說，但不捨母親年歲漸長、好滋味失傳，在多年四處遊歷後，決定返家傳承肉圓手藝，並打造全新品牌形象，將原先無辨識度的店名「屏東肉圓」改為「碧南庄」，由母親名字「碧」、國境之南屏東的「南」與母親家鄉鹽埔庄的「庄」組成，象徵傳承及在地精神。

葉安祥自小跟著母親在外揮汗擺攤，本來打定主意不做這行，但不捨母親年歲漸長，最後返家傳承手藝，打開蒸籠香味四溢，成為他日常寫照。(攝影/Carter)

打開蒸籠蓋，白煙熱騰騰地從內冒出，母子倆在店裡忙得不可開交，為客人端上招牌古早味肉圓。外皮由米漿粉以手工搗成，選用較不油膩的溫體豬胛心肉，做成新鮮絞肉後包入內餡，蒸煮熟透再淋上醬汁，一顆顆晶瑩剔透的肉圓上桌，香氣撲鼻勾動食慾，「口味偏清淡，希望讓客人吃到肉質鮮味，也顧到身體健康。」葉安祥說。

碧南庄肉圓專賣店賣的招牌肉圓、肉燥米糕、四神湯、養生冰糖銀耳、冬瓜海燕窩等，都是葉安祥從小吃到大的母親味道。(攝影/Carter)

曾在澳洲打工度假的葉安祥，將當地馬卡龍甜點店質感風格，運用在臺式傳統肉圓小吃店上，以大面通透落地窗，映照店內的人情與美味，不僅突破一般大眾對傳統小吃的框架，也讓小吃店成為街區特色。除了招牌肉圓，他也把從小吃到大的好味道通通端上餐桌，包括：肉燥米糕、四神湯、養生冰糖銀耳及冬瓜海燕窩等，多樣選擇滿足客人口腹。

招牌古早味肉圓的外皮，外皮由米漿粉以手工搗成，內餡包入新鮮絞肉，選用較不油膩的溫體豬胛心肉，吃得到肉的鮮味。(攝影/Carter)

轉型過程中，他獲得青年局青創補助，他表示計畫撰寫過程，青年局主動協助檢視申請計畫資料，當時碧南庄獲得補助增加數位提升項目，像是新增行動支付、臉書與雙社群平台行銷曝光等。

碧南庄肉圓專賣店打破傳統小吃印象，年輕頭家葉安祥以國外馬卡龍店為靈感，打造大面落地窗、白色系的清新風格。(攝影/Carter)

即使店名改了、店面變了，30多年的味道依舊不變。葉安祥說，在轉型過程中獲得青年局青年創業貸款及品牌經營等建議，相信新品牌能迎接下一個30年。如今母親70歲仍在第一線服務顧客，許多忠實顧客跟著他們從路邊擺攤至今，昔日的小學生現在都成為了上班族，他說：「也許我們的肉圓沒有令人驚艷的美味，卻是讓人習慣想一吃再吃的味道。」

麗的樂器&王宇寧提琴工作室 從製琴到設計產品名揚國際

麗的樂器在高雄開業有60年歷史，隨著時代推移，已交由第三代王宇寧接手，經營模式也與以往截然不同。他立志成為「提琴醫生」，遠赴義大利鑽研手工製琴，現在不僅成立工作室以維修提琴為業，更跨足產品設計，改良傳統大提琴止滑墊，設計出「大提琴迷你號角」系列產品，拿下多項設計發明獎項，把臺灣設計帶向國際舞臺。

麗的樂器第三代傳承王宇寧，曾赴義大利製琴重鎮─克里蒙納學習手工製琴，返臺後成立提琴工作室，提供維修提琴、銷售進口提琴、純手工客製提琴等服務。(攝影/Carter)

悠揚樂聲在三代間從未靜止過，麗的樂器由王宇寧的阿公一手創立，主要銷售電吉他等熱門樂器，王宇寧的父親則以銷售、維修西洋弦樂器為主。72年次的他從小浸潤在樂聲悠揚的環境，除了聽音樂、學音樂外，也跟著父親學習維修樂器，他表示自己想當「提琴醫生」，把每個人送來的琴修好！歷經國立臺南藝術大學民族音樂學研究所，向老師陳國華學習提琴製作後，他負笈前往義大利製琴重鎮─克里蒙納（Cremona）學習，親手觸摸每把琴的弧度，細究琴漆的不同配方，將正統手工製琴技藝帶回臺灣。

王宇寧前往義大利製琴重鎮─克里蒙納，向Gianluca Zanetti拜師，學習手工製琴技藝，店內牆上還掛著兩人的合照。（圖片提供/王宇寧）

學成返國後成立「王宇寧提琴工作室」，提供維修提琴、銷售進口提琴、純手工客製提琴等服務，店內牆上掛著一把把提琴十分壯觀。他說，國內維修提琴的工作室並不多，他以專業做出口碑，維修提琴的客人來自全臺各地，更有遠從澎湖搭機到高雄來的。王宇寧表示，小提琴類可寄件到工作室，但大提琴類就只能專程攜帶。

王宇寧提琴工作室提供維修提琴、銷售進口提琴、純手工客製提琴等服務。(攝影/Carter)

在與客人聊天的契機中，他也開始設計週邊產品，他發現止滑墊是拉奏大提琴的重要配件，功用為支撐尾針不滑動，讓尾針可傳導大提琴增加共鳴，強化琴音音響效果，但通常只有在音樂廳的演奏平臺上，尾針才能發揮效用，「為何不開發便於攜帶的演奏平臺呢？」

王宇寧跨足產品設計，第一個產品大提琴迷你號角，改良傳統大提琴止滑墊，不僅可支撐大提琴尾針不滑動，尾針也能發揮共鳴效果，讓演奏者隨時隨地呈現演奏廳的表演水準。(攝影/Carter)

一個個外形如甜甜圈的大提琴迷你號角，在他手中孕育而生，為他的新品牌「提丰」（Typhoon）所推出的第一個產品，從設計畫圖到實際量產，長達20個月時間，導入樂器共振等聲學概念，輕量體積、精緻外觀兼具實用功能，將止滑墊與演奏平臺完美結合，陪伴演奏者隨時隨地呈現演奏廳的表演水準，之後又陸續研發出原木號角、小號角等產品。

大提琴迷你號角原木號角（上）、小號角（下）等產品，美觀兼具實用功能，拿下多項設計發明獎項，王宇寧為此創立新品牌－提丰，把臺灣設計帶向國際舞臺。(攝影/Carter)

「希望讓世界看到臺灣！」他帶著產品赴世界各國參展、申請設計專利，陸續獲得瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等，他說，所幸有青年局的青創資源給予支持，才更有餘裕支付申請專利、國際參展等費用，助他無後顧之憂地往前衝，也讓MIT產品在世界被看見。

最後他提到「創業最怕沒有看到資訊」，經友人介紹後，發現青年局有相當多資源，像當初申請青創貸款，用於專利申請、產品開發等，最近出國參展也順利申請參展補助，包含報名費、機票、住宿等。他補充說，青年局也瞭解青年創業者需求；協助創業者更快拿到資源，「我們說的話他們聽得懂」對青年創業幫助很大。

主腳足體按摩 新概念翻轉刻板印象

你對腳底按摩店還停留在過去印象嗎？由7年級夫妻檔共同創業的主腳足體按摩，強調「客人就是主角」，將承襲自家族的紮實按摩技法輕柔化，在店內環境、體驗細節等處用盡巧思，呈現全新概念的休閒養生按摩品牌，吸引更多人走上門，翻轉社會對按摩行業的刻板印象。

7年級夫妻檔共同創業的主腳足體按摩，溫馨自在的體驗空間，再加上輕柔的按摩手法，帶給民眾對按摩行業的不一樣的感受。(攝影/Carter)

女主人的家族事業為高雄在地知名連鎖按摩店，按摩一直是夫妻倆的共同喜好，過去2人因工作關係經常旅行各國，體驗各國按摩文化、觀察各國按摩產業現況，埋下創業種子。2019年迎接小孩出生後，促使他們決定返鄉安定，在高雄創立主腳足體按摩，提供腳底、肩頸及全身經絡指壓等按摩服務。

儘管在傳統按摩產業滋養長大，不過，他們想要做出不一樣的按摩店，這番決心從店面美感與設計思維，落實在空間各個角落。從一進店門口就能感受到溫暖的氛圍，透過木質色調、實木家具，柔化商業空間冰冷的氣息，他們認為，美感需要淬鍊，相信客人都能感受到他們對細節的堅持，體驗如回家般的溫馨自在。

順著樓梯走上二樓空間，清新溫暖的設計風格，讓人放鬆心情，一間間按摩空間提供客人隱私。(攝影/Carter)

「我們是主腳，你們是主角！」男主理人黃震宇說，按摩是很重視「人」的產業，看重每一位按摩師，也重視每一位顧客。主腳按摩手法比坊間傳統按摩的力道更輕柔，提高害怕強勁力道的顧客接受度，「最創意的地方往往是最私人的部分，像是使用國外進口乳液為顧客按摩，顧客按摩之後享用的伯爵茶等等」，都是暖心體驗的重要一環。

有別於多數人害怕傳統按摩的強勁力道，主腳足體按摩雖承襲傳統按摩技法，但力道比較輕柔，提升客人對腳底按摩的接受度。(攝影/Carter)

有感於一般民眾對按摩產業較陌生，他坦言，創業之初許多人不看好他們，最糟的是遇上COVID-19疫情，導致創業資金一度很吃緊。好不容易撐過疫情，又遇上缺工潮，「錢和人都走得很辛苦！」後來得知青年局有創業資源可提供協助，在順利申請青創貸款後，投入第二間店的營運，用在裝潢設備。

負責人表示，最初創業因完全不了解法律與稅務等相關方面的問題，若創業初期能早點與青年局諮詢，就不用全部苦讀消化。另外，青年局也提供貸款資金讓主腳可以運用在室內與平面設計的提升上，期待他們能夠串連更多高雄青年彼此合作，主腳也樂意成為高雄青年創業的範例。

主腳足體按摩除了提供腳底按摩，還包含肩頸按摩、全身經絡指壓等服務項目，可供客人選擇。(攝影/Carter)

正是體驗過國外按摩產業的樣態，他們瞭解臺灣在按摩產業上發展仍有不足的地方，希望從主腳足體按摩開始，一步步推廣按摩產業，讓更多人知道、願意走進來體驗，長遠目標是促進按摩產業轉型，翻轉傳統刻板印象，朝更高水準發展。

• 高雄市政府青年局：青年創業專區

• 碧南庄-肉圓專賣店

電話：（07）767-5985

地址：高雄市鳳山區南京路292巷3號

時間：10：00~13：30、16：30~19：00（週一公休）

FB：碧南庄-肉圓專賣店

• 麗的樂器&王宇寧提琴工作室

電話：（07）716-0351

地址：高雄市苓雅區廣東二街126號

時間：09：00~21：00

FB：麗的樂器&王宇寧提琴工作室

• 主腳足體按摩

電話：（07）522-7060

地址：高雄市鼓山區青海路290號

時間：13：00~23：00

官網：主腳足體按摩

本文作者：王亭云

(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)