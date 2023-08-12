每個人對於理財有其一套想法和見解，像是之前小編看了一篇很有意思的文章，講述一名英國女性Katie年僅35歲、個人積蓄已高達100萬英鎊（折合新台幣近4千萬元），她決定與丈夫一起退休並享受人生，到處旅遊、享受美食……，經由媒體的報導，她在年僅35歲就決定退休的這些經歷讓許多人羨慕不已，與此同時，她也公開分享個人獨到理財心法，並打算開辦免費的理財課程期能幫助更多人理財、管好錢。

富有的秘訣：自創理財「3大法寶」

據了解，Katie雖然家境普通，但是從小就培養儲蓄的好習慣，加上她畢業於英國知名大學統計學系，擔任精算師的高度專業讓她對數字極為敏感也很有自己的一套規劃：平時節儉度日，不該花的錢絕不亂花，更自創理財「3大法寶」，年紀輕輕即高調喊出退休宣言，因為她已經累積近4千萬元儲蓄存款，已有足夠退休資金過無虞的生活！

至於Katie自創的理財「3大法寶」，究竟是什麼？簡述如下：

理財法寶1、為省錢選擇與父母同住

也許是節儉的天性使然，Katie就讀大學時，不同於同齡層的同學多數搬進學校宿舍、盡情享受校園生活，而是選擇與父母同住，因為這會為她省下不少住宿和飲食花費，甚至在大學畢業後，她搬去當時男朋友的家與他及其家人同住，因為他們朝著共同的「目標」前進：早日存到足夠的錢買房子。

理財法寶2、生活小事盡量節儉、能省則省

你很難想像Katie以任職精算師平均年薪28,500英鎊（折合新台幣約112萬元），加上其丈夫是自僱人士（意指工作的僱主就是自己），兩人其實可以過上頗為優渥的生活，但是為了更省錢，除了繼續與父母同住外，每日自備午餐上班且購入一台二手車方便上下班代步；此外，假日時主動邀請朋友到家裡聚會，原因不外乎不出門就不會花錢……。

就這樣，夫妻兩人在兩年內成功存下42,000英鎊（折合新台幣165萬元），並買下了人生中的第一棟房。

理財法寶3、持續增加額外的「被動收入」

接著，隨著職位不斷地提升，夫妻兩人的年薪收入也提高了不少，即便如此，依舊不改節儉作風，並開始思索如何在正常薪水收入外增加額外的「被動收入」，像是股票投資前會做大量的資料蒐集和研究，以提高成功賺錢的機會。

也是因為這樣不斷地累積，Katie夫妻兩人一步步實現原定的目標：儲蓄達到100萬英鎊（折合新台幣近4千萬元）就退休；目前他們的資產持續上漲增值，每年都可賺進65,000英鎊（折合新台幣約256萬元），終於可以放心享受退休生活。

持續增加被動收入，你也可以變成有錢人！

說到Katie自創理財法寶之一的「持續增加額外的『被動收入』」，與先前小花平台理財專欄主張的理財觀點不謀而合：

在《研究：心懷感激、常說「謝謝」，你也可以變成有錢人！》一文中，舉出「股神」華倫．巴菲特的獨到理財觀點：只要懂得自我增值、讓大腦持續學習，那麼成為有錢人就不會是件難事！首先，選擇在競爭力領先的企業深耕，就像「放長線釣大魚」般地長期投資，打造不間斷的現金流；其次，一定要捨得投資自己，在所有投資項目中，最值得投資的就是自己的頭腦，「智慧不會被偷走也不會被課稅，是唯一完全屬於自己的財富。」

另外，在《受財神眷顧的金錢習慣：3個京都婆婆教你的致富智慧》一文中，舉出《受財神眷顧的金錢習慣：從年收入220萬日圓搖身一變擁有5億資產》一書內文提及3個京都婆婆個人的親身經歷，其中擁有豐富投資經驗累積資產超過1億日圓、經營日本團扇老店的緣婆婆，個人獨創致富的不二法門就是先儲蓄、存到「第一桶金」後，再進行投資規劃，創造自己的被動收入。