一份美國研究發現，量血壓時，如果不同身型的人都使用同種標準、一般尺寸的壓脈帶，量測結果會非常不準確，甚至會「完全改變」醫生對高血壓的診斷。

如何正確量測血壓？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份由美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）及醫學院團隊發表的研究成果，7日已獲刊登在《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）上。

研究團隊對195名受試者進行實驗，先用適當尺寸的壓脈帶為受試者量測血壓，接著讓受試者散步2分鐘後，再讓受試者以隨機順序方式，用不同的壓脈帶量測3次血壓，這些壓脈帶尺寸包括：一般、標準尺寸；適當、合身尺寸；對受試者來說太大或太小的尺寸。

結果顯示，對於適合較小尺寸的受試者來說，使用標準尺寸的壓脈帶會量測出低血壓；適合較大尺寸或特大尺寸的受試者，用標準尺寸會測出高血壓數值，而且誤差範圍更大。

換句話說，讓患者使用比適合他更小尺寸的壓脈帶，會測出高血壓數值，讓患者使用比適合他更大尺寸的壓脈帶，會出現較低的血壓數值。

實驗中的案例顯示，需要特大壓脈帶的受試者，平均血壓讀數為125/80，偏高，可能是高血壓前期，但沒有這麼令人擔憂；但當讓這些患者使用較小的標準尺寸壓脈帶量測時，平均血壓讀數上升至144/87，研究指出：「這可能代表非常重大的臨床意義。」

參與研究的約翰霍普金斯大學小兒科副教授布萊迪（Tammy Brady）指出，應使用特大壓脈帶的患者反而使用小2倍尺寸的壓脈帶量測時，平均收縮壓讀數高出13.5％，他說這會「完全改變」醫生的診斷。

光是壓脈帶的尺寸適不適合患者，就可能影響高血壓的診斷結果，不過布萊迪及未參與該研究的美國公共衛生學會（American Public Health Association）執行總監班傑明（Georges Benjamin）均指出，臨床上確實有醫療院所仍使用單一尺寸壓脈帶為患者量測，這些機構遇到的困難包括：可能還要從上鎖的醫療櫃中拿取不同尺寸的壓脈帶，浪費看診時間；當診所繁忙、人手不足時，護理人員沒有時間為患者更換適合的壓脈帶；又或者壓脈帶破損，還沒有添購新品。

除此之外，許多人家裡也會配備血壓計，布萊迪強調，使用正確的壓脈帶非常重要。