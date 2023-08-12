屏東縣政府112年浪漫集團婚禮10月14日於屏菸1936文化基地辦理，報名參加贈送新人多項萬元好禮及婚紗造型服務，額外再加碼五星級飯店住宿券！（圖/屏東縣政府民政處提供）

屏東縣政府自即日起受理112年集團婚禮報名，並訂於10月14日在舊菸葉廠轉型的「屏菸1936文化基地」辦理浪漫集團婚禮，本次共有50對名額，只要準新人一方設籍屏東縣，即可以免費報名參加，屏東縣政府為了祝福新人，除了贈送萬元實用家電、婚紗造型服務，周春米縣長特別加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，更於活動當日抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票，就是要以南臺灣多一度的幸福祝福新人，享受蜜月之旅增產報國滿載而歸，歡迎新人們踴躍報名，一起見證浪漫的時刻！活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。

屏東縣政府提供生育補助2萬元。（圖/屏東縣政府民政處提供）

此外，好康不僅如此，在屏東生育還可以申請生育補助，凡112年1月1日以後出生，並在本縣各戶政事務所（含辦公室）辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，只要出生當日，父或母已設籍並實際居住本縣滿1年、中途未遷出且申請補助時持續設籍者，即可申請生育津貼，每名新生兒將發放新台幣2萬元，申請期限為出生之次日起6個月內，符合申請資格的父母，可向申辦出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所提出申請。

屏東縣政府希望讓新婚夫妻在建立家庭的過程中感受到本府的支持與關愛，同時也鼓勵民眾在屏東這塊美麗的土地上生根、成長，攜手打造希望城市，一同見證宜居屏東的繁榮與成長！

（屏東縣政府民政處廣告）