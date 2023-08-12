親戚之間扯到錢就很難處理，一名網友想賣掉手上的汽車，親戚得知後有意願承接，但開出的價格約30萬，比原Po上網搜尋的40萬價格還便宜，因此讓他相當猶豫，文章引起網友們熱烈討論，有過來人建議千萬別賣給親戚，屆時如果車子出狀況，一定會找你算帳，很難處理也會打壞感情。

原Po在PTT論壇上表示，有一台跑了16萬公里的車子想賣，關係不錯的親友得知後想以30萬買去開，但原Po上網查價後發現普遍賣40萬，一來一往差價達10萬，這讓原Po想得知30萬到底合不合理。

沒想到，網友們一面倒建議他不要賣給親戚，「錢問題事小，賣了以後車有問題很麻煩，幫不幫忙修親戚都有話說」、「賣親戚車子後續有問題，很麻煩」、「千萬不要賣給熟人，大小問題都賴你」、「過來人建議不要，一有狀況感情肯定跟著打折。」

此外，有人提到，二手車商會賣40萬是因為會大保養及保固，若當純車價可能親戚開出的價格相近，「30萬跟車行收購價沒價差，建議賣車行」、「大部份二手車商 有整理+保固1年，你也想學人賣40萬」、「沒談過直接開車商收購價30？擺明要佔你便宜吧。」