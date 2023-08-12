根據《財訊》報導，被外媒譽為「腳踏車界特斯拉」的歐洲電動自行車大廠、荷蘭新創VanMoof 7月17日宣告破產，兩天後太康精密、宣德及愛地雅3家台廠接連發布重訊，說明最新處理狀況及保全債權作法。當中，供應其線材、電控、整機組裝的太康精密債權金額最高達8.14億元，宣德1.56億元、愛地雅4744萬元，3家公司加總合計損失約為10億元。

2016年正式推出第1輛E-bike的VanMoof，至今全球已賣出約20萬輛電動自行車，在全球20座城市設有旗艦店，包含紐約、舊金山、東京與巴黎等，平均1輛要價7萬元起跳。疫情期間，VanMoof的訂單飆漲，被視為大有前景的獨角獸。惟面臨劇烈的美國升息、景氣調整，新創小公司的財務結構成為壓垮夢想的最後一根稻草。

根據《財訊》報導，美利達發言人鄭文祥表示，VanMoof只是單一事件，擴張太快、財務管理不佳都可能是原因，並不能代表整體產業有危機。VanMoof電動車屬於利基型市場；但是台灣組車廠有傳統和電動車，甚至零件可以互相調節，也有品牌與代工能分散風險，這是大車廠的優勢。

目前台灣的自行車大廠如巨大、美利達等，皆沒有與VanMoof有生意往來，但今年都面臨到高庫存的問題。《財訊》檢視各家財報，發現3大車廠今年第1季的存貨周轉天數、應收帳款和存貨都仍持續增加或維持在高檔，說明市場景氣目前仍在調整中。

自行車業的庫存問題，從去年12月，巨大發函給下游零件供應商，希望能共體時艱，要求延長付款票期45天，便開始爆開。巨大集團董事長杜綉珍日前在股東會上更表示，最谷底雖然已經過了，但預期要到明年第1季，庫存才會回復正常水位。

攤開報表數字，巨大的存貨周轉天數（代表企業從取得庫存到銷售出去的天數），從2022年第4季的211天，增加到今年第1季的236天；第1季的應收帳款與存貨合計金額達589億元，更是創下新高。

《財訊》分析，美利達和愛地雅的情況也都相似。以美利達來說，存貨周轉天數從過去4季大都控制在105天，是3大組車廠中相對穩定的代表，第1季也增加到133天。愛地雅亦從上1季的193天上升成243天，增加了50天。美利達應收帳款和存貨總計在第1季創新高，達115億元，存貨103億元亦是新高。這說明國內3大車廠的車子有很多賣不出去，或賣掉了卻還沒有拿到錢。

《財訊》報導指出，鄭文祥強調，中高階車種的庫存水準預估第4季就能恢復正常，中低階則最慢到明年上半年便能正常。調研機構報告提到，目前全球電動自行車的占有率僅10~20%，市場成長性仍在，預計在2028、2029年才會放緩。