暌違4年，晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰於7月17日再度來台，她興奮地在個人推特上面分享這幾天的行程。此行雖低調，她仍特別抽空接受台灣媒體聯訪。從蘇姿丰的回應中，也可以清楚地了解到超微對台灣的重視。

7月13日，蘇姿丰在美國舊金山發表最新AI晶片MI300X，預計今年第4季量產，採用台積電3奈米先進製程。這款晶片被蘇姿丰喻為是當今最複雜、難度最高的產品，涵蓋小晶片、CoWos封裝等技術以及超高頻寬記憶體等。

蘇姿丰更強調，如果沒有台積電的話，根本無法製造出來，未來超微與台灣供應鏈會有更多的合作。

GhatGPT帶動生成式AI需求爆發，輝達成為最大贏家，其AI晶片（GPU）幾乎稱霸AI伺服器市場，擁有逾九成的市占率，而超微新亮相的AI晶片即被視為挑戰輝達龍頭地位的關鍵武器。因此《財訊》分析，蘇姿丰這次來台除了被解讀固樁先進製程的產能之外，更大的用意是要既有的生態圈了解未來超微的發展藍圖與策略，尋求台灣客戶與供應鏈最大的支持。

根據《財訊》報導，「台灣的供應鏈對於超微甚至是所有半導體公司來說，都是至關重要的。」蘇姿丰指出，對於超微而言，台積電是晶圓製造的合作夥伴，還有後段封測、IC載板等，連組裝代工的夥伴也都在台灣，擁有長期的合作關係；「同時，在台灣我們也擁有很多的客戶，讓我們的產品可以快速推出上市。」

「我向來都認為超微的成功就是要與供應鏈、客戶等一起攜手合作，所以才會舉辦這次的活動（AMD Innovation Day）。」蘇姿丰表示。

市場關心超微如何在AI市場追上競爭對手？蘇姿丰表示，「我們的策略就是要推出最強的技術與產品，而且要與客戶建立深度的信任關係。自2017年推出第1代Ryzen處理器以來，我們已經進入到第4代產品，而創造出最好的產品、與客戶一起推出更強的平台，深化彼此之間的關係，」她特別強調，這是超微一直以來維持的信念。

根據《財訊》報導，在伺服器的部分，蘇姿丰指出，幾個大型的客戶都把超微當成重要的策略合作夥伴，大家一起規畫未來發展，目前超微在伺服器領域已經拿下25%的市占率。

然而在AI市場也是如此。蘇姿丰進一步說明，超微開發資料中心用GPU，過去3年來，陸續推出MI100、MI200到今年的MI300，每一代產品的競爭力愈來愈強，產品愈來愈好。不過，AI市場的競爭力在於發展非常快速，因此超微會投資更多的資源，包括AI業務拓展與技術發展等，這將是未來聚焦投資的首要領域。