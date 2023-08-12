在大陸房地產龍頭恆大集團爆發驚人債務之際，另一家房地產巨頭碧桂園遭爆有2筆債務尚未支付2250萬美元的利息（約7.2億元台幣），紐約時報撰文指出，碧桂園的財務問題是大陸經濟的一個警示信號。

報導指出，按銷售額計算，碧桂園是大陸最大的開發商，但該公司的市值自年初以來已縮水一半以上，本週交易員將部分債券以每1美元面值低於10美分的價格出售，這表明，他們對碧桂園能否全額支付存有疑慮。

報導提到，碧桂園一年前的銷售額接近500億美元，但最近發生的事件，讓其陷入難以想像的困境。現在讓人擔憂的是，雖然北京承諾為房地產市場提供更多支持，但這些措施可能還不夠。

值得關注的是，在碧桂園面臨現金危機之際，大陸房地產業正陷入低迷，雖然北京政府試圖採取政策提供幫助，但這些舉措多半是針對深圳、上海等大城市，主要在小城市開展業務的碧桂園不太可能受益。

即使碧桂園能夠在未來幾週內支付這些債券的利息，但未來也還沒擺脫困境，評級機構穆迪已將碧桂園的評級從「B1」連降三級至「Caa1」，相當於垃圾債中的垃圾債。

因為大陸房市前景不樂觀，投資人擔憂碧桂園日益嚴重的問題恐蔓延開來，購房者可能會遠離瀕臨倒閉的公司，向開發商提供貸款的債權人，也可能會在提供更多資金之前三思而後行。