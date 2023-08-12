大陸海事局昨（11）日上午公告，今起於東海實施軍事演習至14日，引起各界關注，國防部則回應，國軍運用聯合情監偵手段，可綿密掌握臺海周邊情勢，包含共軍區域性例行演訓，將持續監控、適切應處。對此，最新街訪民眾意見也出 爐，有人認為，大陸此舉是在向即將過境美國的民進黨總統賴清德施壓，甚至還有人直呼，「兩岸要和平」。

根據大陸海事局公告，浙航警表示，從8月12日中午12點到8月14日下午4點，於下列座標（1）29-47.0N，123-27.0E（2）29-47.0N，124-48.0E（3）29-17.0N，124-48.0E（4）29-17.0N，123-27.0E四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止駛入。

政論節目《中天辣晚報》昨播出記者「辮子妹」以大陸軍演為題進行的街訪結果，不少受訪的年輕人表示，「台灣人感覺都有一點麻木了」、「賴清德過境美國就是有一點在挑釁大陸的意味，所以大陸想要向他示威」、「會有一點害怕」、「兩岸要和平」。

而針對有美國學者示警，共軍恐趁賴清德出訪時進攻東沙島，民眾則回應，「台灣不要一直聽國外跟我們講的東西，要有自己的判斷能力」、「若真的要打，應該直接打台灣本島」、「我是覺得不會打東沙」。