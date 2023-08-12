民眾黨主席、總統參選人柯文哲近期接連爆發許多爭議，甚至被貼上「仇女」標籤，負面聲量也因此飆高。中國時報前總編輯、資深媒體人張景為認為，柯文哲只是不自覺會有傳統男性的思維，說仇女太嚴重了。他也指出，民進黨才是男性沙文主義的政黨，黨內還曾有老一輩的台獨政治人物說「穿裙子不能當三軍統帥」這種話，而且對於小三、性騷擾等問題都較為寬容，是近幾年社會關注度變高，才開始嚴格處理。

對於柯被貼上「仇女」標籤，張景為11日在中時新聞網節目《政風雲》直言，柯文哲不是仇視女性，這講得太嚴重了，身為一個男性，他知道柯文哲所講的那些言論，是因為柯不自覺的會有「傳統男性思維」。他也吐槽說，講他「沙文主義」可能柯文哲會不同意，且柯文哲對於空姊應援團應該也沒有特別的用意，只是一不小心就會引發爭議。

張景為也指出，民進黨本身才是男性沙文主義的政黨，之前民進黨老一輩的、男性的老台獨還說過「穿裙子不能當三軍統帥」、「總統選一個穿裙子的」，幾十年前講的但讓人印象很深刻。

張景為還說，民進黨裡面對於小三、性騷擾等，奇奇怪怪的事情，已前並沒有抓得很緊，是這幾年社會對這些事件很看重，加上me too風潮興起，民進黨才開始嚴格處理，「民進黨本身就是一個比較『男性至上』的政黨，我不說沙豬，沙豬不好聽」。