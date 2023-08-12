總統大選他民調下滑 沈富雄嗅出重大變化爆「3句」

2024年總統大選，國民黨參選人侯友宜提出能源政策，引發討論，而民眾黨柯文哲則陷入空姐應援團爭議中。前立委沈富雄分析表示，這幾天選情有一個相當重要的變化，「台灣水牛起步了、台灣獼猴技窮、紙老虎消風」。其中柯文哲的民調下滑了。

針對總統大選，沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，他要做出一個重大宣示，這幾天他嗅出選情有一個相當重要的變化，他覺得台灣水牛起步了、台灣獼猴技窮、紙老虎消風。台灣水牛就是侯友宜，台灣獼猴就是柯文哲，鴻海創辦人郭台銘是紙老虎。

沈富雄接著指出，侯友宜在講核能時，看來很像總統，所以網路聲量上來了，因為7比3是贊成核能的。還有侯友宜去菜市場拜票時，不只切豬肉，還把豬肉順手包起來，再給人家，真的是從小看到大，就像他爸爸，而一個男人要出來選總統，右看像總統、左看像爸爸，這就是起步了。

沈富雄更點出，柯文哲光是講一個穿空服員服裝的歌舞團，民調就下去了。而柯文哲民調下滑，是郭粉消失了。因為柯文哲的民調裡頭，有8%是郭粉。