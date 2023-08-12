南投縣仁愛鄉暴雨釀災，但是行政院長陳建仁視察高雄時，把兩地拿來比較，說高雄市政府超前部署，不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難。藍營則批，陳建仁說法冷血至極。有一份網路民調8日起針對「陳建仁批南投災情是因防災不力，你覺得說法公平嗎？」進行調查，截至11日晚上，高達88.08％的網友表示，說法不公道，面對災情大家都要多點同理心。

《NOWnews》民調8日起針對「陳建仁批南投災情是因防災不力，你覺得說法公平嗎？」截至11日晚上11點30分，高達88.08％的網友表示說法不公道，面對災情大家都要多點同理心；11.92％的網友表示說得好，縣市長本來就要負責救災。

支持的網友表示，「這種災情中央沒責任嗎？」、「這種災情必需由中央做全盤協助，由前瞻撥款，做國土規畫、水土保持及交通建設，偏鄉縣市本來經費能力不足」、「先不管地方首長如何，在人民受災痛苦的同時卻還這樣發言，這樣的行政首長還是『聖騎士』？」、「中央政府要協助地方政府解決問題」、「拿災情當政治操作 不可取」。

不過也有反對的網友認為，「縣長就是要提前部署」、「地方首長不用負責，那要地方首長？」