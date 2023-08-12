烏克蘭媒體報導，當前重點作戰熱點為北部戰線的庫普揚斯克（Kupyansk）方向，俄羅斯軍隊持續發動進攻。因此，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）本週四（9）抵達該地區，並與指揮官們進行會議，截至目前為止俄軍距離庫皮揚斯克只剩6公里。本篇報導罕見點出烏克蘭當前面臨的問題，幾乎與俄方所有公開的訊息一致：俄羅斯不缺砲彈、炸彈；俄軍很頑強、烏官方公佈的光復領土實際上很快就被俄國奪回。前線烏軍戰士強調，自欺欺人和自我安慰非常危險。

A very revealing confession of the commander of the Ground Army of the Armed Forces of Ukraine, Sirsky.

"The Russians have formed an offensive force in Kupjansk to break through." The enemy's goal is to break through the defense of our troops and enter Kupyansk. The fights are… pic.twitter.com/YVMoVaKeXR — Sprinter (@Sprinter99800) August 9, 2023

據烏克蘭前5大媒體《Strana》10日報導，瑟爾斯基指出俄羅斯的目標是在這一區域切斷烏克蘭部隊，並且進入庫普揚斯克，而庫普揚斯克本身也處於火力攻擊之下。根據烏克蘭軍事情報局的報導，午夜時分，庫普揚斯克遭FAB-250滑翔導引炸彈襲擊，市政廳大樓受損。在此次轟炸之後，該地區宣布強制疏散，

❗️🇷🇺🇺🇦 Kupiansk Sector

Situation as of 15:00 on August 10, 2023 pic.twitter.com/ngPufFkmil — Rybar Force (@rybar_force) August 10, 2023

同時，自庫普揚斯克到巴赫姆特之間，俄羅斯大幅增加了砲擊的次數。國土防衛軍的一名軍士穆齊丘克表示：「在過去的1個月裡，庫普揚斯克、利曼和巴赫穆特方向的總炮擊次數大幅增加。7月時候平均1週6,000至6,500次炮擊，上週則達到了9,000次。」

published a list of 37 settlements near the combat zone from which local residents should be evacuated.



He cited "constant (Russian) artillery attacks and the security situation" as the reason for the decision, adding that the order also applies to the city of Kupyansk itself.👇 pic.twitter.com/E72qtVHG0K — Djole 🇷🇸 (@onlydjole) August 10, 2023

他強調：「俄羅斯從未受到『彈藥匱乏』的困擾。」此外，俄羅斯航空太空軍（VKS）也在積極投入，過去幾週每天發生50次以上的空襲，有時甚至超過80次。

報導中談到，在巴赫姆特地區南面的克里希夫卡（Klishchiivka）這裡是之前曾被烏克蘭收復的村莊，同時也是烏軍積極進攻的區域，報導甚至提到在該方向上烏軍可望「重大突破」

然而，俄羅斯網路社群報導，俄羅斯正在對南面的克里希夫卡（Klishchiivka）附近進行反擊，並向該村莊南部推進。基輔方面尚未證實此事，烏克蘭總參謀部聲稱烏軍正在巴赫穆特南部地區推進。

來自該地區的烏克蘭軍事人員報告稱，俄羅斯使用「旋風-1」（Vikhr-1）反坦克飛彈對烏克蘭裝甲車輛進行射擊，該系統安裝在直升機上，可以在不進入烏克蘭防空武器射程範圍的情況下遠程打擊，來自「亞速營」（AZOV）部隊的代表喬林說明了這一情況。

「到目前為止，他們仍然能夠連續一整天對著他們失去或無法收回的陣地進行炮擊。每天數千發炮彈，如此一來，這樣一個陣地就會消失。在這種情況下，我們仍然找到方法將敵人逐出陣地並發動進攻。但是，自欺欺人和自我安慰非常危險。」

另一名名叫維克托的士兵講述了進攻俄羅斯陣地有多困難：「上一場戰鬥非常艱苦。他的部隊花了7個小時才前進400公尺，換句話說，大約4分之1英里。而且這已經很快了」，《華盛頓郵報》也援引他的話。這篇報導還引述了來自愛沙尼亞的軍醫的敘述，他表示許多陣亡士兵的遺體「只剩下15%」