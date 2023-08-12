烏克蘭媒體報導，當前重點作戰熱點為北部戰線的庫普揚斯克（Kupyansk）方向，俄羅斯軍隊持續發動進攻。因此，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）本週四（9）抵達該地區，並與指揮官們進行會議，截至目前為止俄軍距離庫皮揚斯克只剩6公里。本篇報導罕見點出烏克蘭當前面臨的問題，幾乎與俄方所有公開的訊息一致：俄羅斯不缺砲彈、炸彈；俄軍很頑強、烏官方公佈的光復領土實際上很快就被俄國奪回。前線烏軍戰士強調，自欺欺人和自我安慰非常危險。
據烏克蘭前5大媒體《Strana》10日報導，瑟爾斯基指出俄羅斯的目標是在這一區域切斷烏克蘭部隊，並且進入庫普揚斯克，而庫普揚斯克本身也處於火力攻擊之下。根據烏克蘭軍事情報局的報導，午夜時分，庫普揚斯克遭FAB-250滑翔導引炸彈襲擊，市政廳大樓受損。在此次轟炸之後，該地區宣布強制疏散，
同時，自庫普揚斯克到巴赫姆特之間，俄羅斯大幅增加了砲擊的次數。國土防衛軍的一名軍士穆齊丘克表示：「在過去的1個月裡，庫普揚斯克、利曼和巴赫穆特方向的總炮擊次數大幅增加。7月時候平均1週6,000至6,500次炮擊，上週則達到了9,000次。」
他強調：「俄羅斯從未受到『彈藥匱乏』的困擾。」此外，俄羅斯航空太空軍（VKS）也在積極投入，過去幾週每天發生50次以上的空襲，有時甚至超過80次。
報導中談到，在巴赫姆特地區南面的克里希夫卡（Klishchiivka）這裡是之前曾被烏克蘭收復的村莊，同時也是烏軍積極進攻的區域，報導甚至提到在該方向上烏軍可望「重大突破」
然而，俄羅斯網路社群報導，俄羅斯正在對南面的克里希夫卡（Klishchiivka）附近進行反擊，並向該村莊南部推進。基輔方面尚未證實此事，烏克蘭總參謀部聲稱烏軍正在巴赫穆特南部地區推進。
來自該地區的烏克蘭軍事人員報告稱，俄羅斯使用「旋風-1」（Vikhr-1）反坦克飛彈對烏克蘭裝甲車輛進行射擊，該系統安裝在直升機上，可以在不進入烏克蘭防空武器射程範圍的情況下遠程打擊，來自「亞速營」（AZOV）部隊的代表喬林說明了這一情況。
「到目前為止，他們仍然能夠連續一整天對著他們失去或無法收回的陣地進行炮擊。每天數千發炮彈，如此一來，這樣一個陣地就會消失。在這種情況下，我們仍然找到方法將敵人逐出陣地並發動進攻。但是，自欺欺人和自我安慰非常危險。」
另一名名叫維克托的士兵講述了進攻俄羅斯陣地有多困難：「上一場戰鬥非常艱苦。他的部隊花了7個小時才前進400公尺，換句話說，大約4分之1英里。而且這已經很快了」，《華盛頓郵報》也援引他的話。這篇報導還引述了來自愛沙尼亞的軍醫的敘述，他表示許多陣亡士兵的遺體「只剩下15%」
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