彰化縣員林市崇實高工後方25棵人行道路樹無端遭斷頭，被修剪到只剩根部，引起民眾不滿，大罵太粗暴，消息也引發網路熱議，但卻有網友認為砍得好，更直言其中的「黑板樹」該砍，根本是毒瘤。

位在新興里的崇實高工旁路樹遭到「斷頭」，被砍的樹有鳳凰木、黑板樹、藍花楹等，竟是隔壁三和里長吳權勝「越界行兇」，卻有不少人直言，藍花楹被砍掉相當可惜，但其中的黑板樹絕對該砍。

原來黑板樹優缺點都相當突出，優點在於生長極為快速，適應力強，樹型雄壯優美，不易落葉，木質鬆軟細緻，常被使用來當作黑板的材料。由於不須特別照顧，加上生長特性，常被拿來當作推行綠化的「工具」，政治人物上任後到卸任前若種植黑板樹，基本都能看到成果，因此又獲得「政治樹」綽號。

但正因木質鬆軟細緻，黑板樹樹枝容易斷裂，且開花時會有濃烈異味，其種子又會搶奪原生樹種生存空間，並導致人類過敏，加上黑板樹屬淺根性，遇到強風易倒，樹根竄生破壞地基，導致人行磚碎裂隆起，影響安全，因此許多學者認為不適合種在颱風多的台灣。

2016年時屏東市長林亞蒓就開出第一槍，逐步汰換市內800多棵黑板樹，其他縣市日後也接連跟進，到了2020年，時任閣揆蘇貞昌更下令校園內全面禁止種植黑板樹，以維護原生植物生存。