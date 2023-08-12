過度肥胖不僅罹患慢性病的機率高，包括心臟病、糖尿病等，連死亡率也會較一般人高。大陸廣東深圳就有一名男子，體重達119公斤，因過度肥胖引起睡眠呼吸中止症，經常每隔5分鐘就自動閉上眼睛，且無法自主睜開。最終，經醫師建議減掉24公斤後，這個詭異的症狀也消失了。

根據陸媒《山海視頻》的報導，深圳南方科技醫學大學有位患有嚴重睡眠呼吸中止症的病人，是因過度肥胖導致，經常每5分鐘自動閉眼且無法自主睜開，就連駕車時也會突然閉上，相當危險。

醫師診治後發現，患者黃男體重達119公斤，還有高血壓、糖尿病等慢性疾病，由於肥胖至使他的腦血管血脂增高，降低大腦的血液供應量，因而造成腦部缺氧，才會每5分鐘就「自動關機」。

最終，黃男按照醫師開的處方和飲食建議，堅持8個月減重，瘦到了95公斤，當時「每5分鐘關機」的症狀也沒有了。對此，醫師也提醒，肥胖會帶來各種疾病，建議可以及時就醫，尋求科學的方法來減重。

另外，根據台灣馬偕紀念醫院的資料顯示，睡眠呼吸中止症以男性、肥胖、酗酒及服用安眠藥、鎮定劑的人較容易得到，且老年患者比例較青壯年高，並會導致睡眠斷斷續續進行，而常見的病徵包刮嚴重打鼾並有呼吸中止、早上感覺頭暈頭痛、白天嗜睡、記憶力減退等等，若懷疑自己有睡眠呼吸中止症，應正確就診尋求協助。

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