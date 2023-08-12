日本為台灣人最常出遊的國家，國門開放後，更是有超過百萬台灣人跑去日本大玩特玩。就有一名網友詢問，帶爸媽去日本玩要跟團還是自由行？他目前偏好自由行的緣故是因為聽說可以比較省，但鄉民看了搖頭勸阻「別找自己麻煩」。

原PO在PTT八卦版發問「去日本要跟團，還是自由行」，他表示自己最近想帶爸媽去日本玩，但不知道要選擇自由行還是跟團，以CP值考量，似乎自由行比較省。

看到原PO偏向於自由行，大部分鄉民看到都嘆氣：「自由行帶老人去玩是在找自己麻煩嗎」、「爸媽跟團，自己自由行，選我正解」、「別鬧了，自由行只會被爸媽嫌得要死」、「世代差太多，喜歡的景點絕對不一樣」、「除非你很了解父母喜好，不然就乖乖跟團」、「CP值跟團一定比較高，同樣價格可以住到更好的飯店」、「跟團父母不滿意，怪的是導遊，自由行罵的就是你」、「帶家人一定要跟團，不爽都是外人造成的」、「長輩跟團，導遊介紹比較深入」。

但也有部分人認為自由行沒啥問題：「你長輩喜歡旅行自主就自由行啊」、「自由行好玩很多，但前提是要會點日文跟英文」、「自由行不去偏遠地區都可以，餐點反而跟團容易碰到雷的，因為都是去專賣觀光客的店」、「日本自由行真的不難」、「自由行只要不住東京都好」、「大阪自由行毫無難度」。