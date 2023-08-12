美國公布7月生產者物價通膨高於預期，投資人評估利率展望，美股今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場上漲105.25點，或0.30%，收在35281.40點。

標準普爾500指數下跌4.78點，或0.11%，收在4464.05點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌93.14點，或0.68%，收在13644.85點。

費城半導體指數下跌82.472點，或2.29%，收在3514.546點。（譯者：徐睿承）1120812