距離2024年總統大選投票愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。前民進黨立委沈富雄建議侯友宜，選戰最後1、2個月要去跟民進黨對槓，如今民進黨法理台獨跟廢核兩個大神主牌，已經搖搖欲墜。

針對侯友宜的選情，沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，「侯友宜自己強起來，大家就歸隊」這句話講得好、也講得對，但他回去想了這個問題，好像有點不太對，他日夜苦思後得到心得。

沈富雄舉例說，當搞你的力量，是來自於外來的力量。比如對手的球隊，投手投得非常好，你打不出去，但是後來他們換投手了，你好起來了，也就能「歸隊」。但是如果破壞的力量，是來自於內部，台灣人有句話說「家己刣（自己殺），賺腹內」，殺你的跟離隊的是同一個人，你就辛苦了。即使最後他們會氣餒、甚至感到挫折，就不罵你了，可是他們不見得會歸隊，所以侯友宜要小心。

沈富雄並建議，侯友宜在選戰最後1、2個月，要去跟民進黨對槓，不要一天到晚想柯文哲、鴻海創辦人郭台銘。他指出，民進黨立黨到現在，很囂張、很風光，就是有兩根大神主牌，一個是法理台獨、一個就是廢核，但現在「這兩根柱子」都已搖搖欲墜。