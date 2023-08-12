油價漲 連7週收紅 08:522023/08/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場預期供應將持續趨緊，油價今天上揚，連7週收紅，創2022年年中以來最長連漲紀錄。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約市場西德州中級原油的9月期貨價格上漲37美分，收在每桶83.19美元。 倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格上漲41美分，收在每桶86.81美元。（譯者：徐睿承）1120812 《傳產》SCFI連三漲 美東、美西線續揚 《期貨》台指期開盤小漲20點 金電聯袂上揚 美國消費物價通膨率略增 美股收高 道瓊上漲52點 #收紅 #期貨價格 #上漲 #收在 #每桶 也許您會感興趣 推薦閱讀 通膨高於預期 美股漲跌互見 道瓊上漲105點 05:282023/08/12 財經 《國際金融》歐股收市小漲0.1% 軍工股創新高紀錄 09:382023/08/08 財經 《商情》交投震盪 紐約原糖反彈上漲 10:082023/08/08 財經 《盤後解析》AI買點兩條件 台股後市猶可為 14:392023/08/08 財經 美橙汁期貨價格創新高 產量因颶風衝擊和蟲害劇減 18:152023/08/11 國際 《國際金融》歐股收高0.43% 義大利銀行股反彈 09:382023/08/10 財經 《國際經濟》IEA下調明年石油需求成長 估今年下半油價再飆高 17:402023/08/11 財經 美股道瓊指數強彈407點 甩上週回檔陰影 08:072023/08/08 國際 《韓股》走出連5黑陰霾 韓股重回2600 16:392023/08/09 財經 台積電上漲6元至557、AI股強彈 台股勁揚逾80點 09:022023/08/11 財經 美CPI符合預期 台股早盤反攻百點 10:532023/08/11 財經 《美股》焦點股：漲價！迪士尼盤後走高；WeWork股價近「歸0」 10:082023/08/10 財經 黃仁勳將發表演說 AI指標緯創狂拉5％ 台股上漲30點 09:022023/08/08 財經 《盤後解析》台股II叫 失2關、守這線 15:192023/08/09 財經 《科技》面板報價8月看漲 TV面板漲幅較大 08:282023/08/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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