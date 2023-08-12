野生林禹日前在台北捷運上被讀者捕獲，他穿著襯衫長褲，打扮正式，還梳起油頭，細看臉上還有完整妝容，活脫脫一位花美男出現在捷運車廂，存在十分顯眼，而他如此精心打扮，原來是為了新戲《女兒大人加個賴》宣傳活動。
當天林禹是到台北市內湖區參加《女兒大人加個賴》首映會，鏡頭前閃亮登台。飾演文青角色的林禹，戲外斜槓開健身房，訪問時，他突然被柯叔元猛誇是「肌肉猛男」，下秒就遭侯彥西抓奶伺候，坐在旁邊陳敬宣看了他勇猛胸肌後露出驚呆表情，不過林禹顯得不驚不慌，似乎還有點享受的成分，畫面十分逗趣。結束宣傳活動後，林禹背著後背包搭乘捷運離開，私下還挺親民樸實的。
林禹是林瑞陽與前妻曾哲貞所生的兒子，活動上，他被問到即將到來的父親節會如何慶祝？他說自己「比較直男」，沒有特別安排或準備禮物，並說「把我工作做好就是對他最好的禮物！」
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