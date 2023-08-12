法國麵包釀520人食物中毒，桃園衛生局查核發現業者製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔，雙手摸到帶病菌的蛋殼，再接觸其他食材而導致交叉感染，而常溫的環境，讓沙門氏菌繁殖速度更快，因此導致集體食物中毒事件。那雞蛋殼清潔乾淨就安全嗎？專家卻大呼「千萬不可洗蛋」，否則更容易加速雞蛋腐敗，如果蛋殼上沾附雞屎，烹調前稍微沖洗一下即可，而且摸過雞蛋之後一定要趕緊洗手，否則萬一沾染上沙門氏菌，就可能隨著雙手觸摸其他食材、刀具等，造成廚房環境全面交叉感染。

根據養雞協會統計，散裝雞蛋約佔整體的6~7成，以使用雞蛋最多的早餐店為例，幾乎絕大多數都是跟蛋商直接進貨，使用散裝雞蛋。「因為便宜啊！超市賣的洗選蛋目前最便宜的10顆68元，雜糧行賣的散蛋每台斤50元（約10顆左右），而我們直接跟蛋商進貨的價錢又少比雜糧行低。」經營中式早餐店的林老闆說，每天至少都要用掉100顆以上的雞蛋，相差下來的價錢就非常驚人。

除了早餐店，小吃攤、便當店、麵包店大多也使用散蛋，許多精打細算的婆婆媽媽更是親自到蛋行挑選。營養師程涵宇表示，購買散蛋時一定要盡量挑選沒有雞屎的，也不可以破裂或有裂痕，降低沙門氏菌風險，而且千萬不要自行沖洗雞蛋。「歐洲甚至立法不允許清洗雞蛋，主要因為蛋的表面有角質層，可以防止細菌入侵，保護雞蛋不腐敗，水一沖，就很容易破壞這個保護膜。」

洗選蛋雖然外殼較為乾淨，但由於接觸過水，所以保存期限縮減為一半，大約2周左右的時間，且需要冷藏保存。（示意圖／方萬民攝）

程涵宇說，如果覺得蛋殼髒汙，買回家時可裝進密封盒，再放進冰箱冷藏，可以避免蛋殼汙染冰箱中其他食物，同時又讓雞蛋保持新鮮。烹調前若有明顯髒污如雞屎，可以先用水沖一下再打蛋，觸碰雞蛋後也要趕緊洗淨雙手，以免病菌隨著雙手沾染整個廚房用品與食材，進一步擴大感染區域。

那洗選蛋比較好嗎？程涵宇說，其實農委會當初推廣洗選蛋時，也曾有許多專家反對，他們擔心洗選蛋處理時若風乾不夠，可能會增加發霉的風險，就算是專業洗選，因為曾經接觸過水，還是會大大增加雞蛋腐敗機率，所以洗選蛋的保存期限大多較短，一般雞蛋生產後在下可常溫保存20~30天，所以散蛋保存期限就視新鮮度而定；洗選蛋則必須存放於冰箱，並最好在2周內吃完，選購時也要注意保存期限。

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