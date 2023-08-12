今天持續受西南風影響，不過降雨空檔增加，清晨至上午中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午多雲到晴，午後因受熱力作用，各地仍有局部短暫雷陣雨；下周二至五降雨範圍再擴大。氣象專家指出，中颱蘭恩仍在增強中；另外，颶風朵拉今天跨過換日線，將被收編為第8號颱風，是「數年一遇」的跨界颱風。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至下周一（12至14日）西南季風影響，水氣略減少，南部清晨有局部降雨，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，不過仍有大雷雨機率。今各地氣溫：北部23至34度、中部24至35度、南部24至34度、東部23至36度。

下周二至周五（15日至18日）仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生機率提高。

至於颱風動態，吳德榮表示，中颱蘭恩增強中，向西北轉北朝日本前進，下周一、二侵襲日本本州；颶風朵拉今跨過換日線，將被收編為西北太平洋第8號颱風，無侵台疑慮。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》凌晨在IG限時動態發文解釋，中太平洋稱之颶風，西太平洋稱之颱風，朵拉今天將跨越國際換日線，笑稱「數年一遇的越界颱，愛探險的Dora」。