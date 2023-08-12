婚後要不要生小孩是難題，一名男網友2年前分享，他和女友交往5年考慮要結婚，但兩人對於要不要生小孩這點沒有共識，女友堅持不生，因為不願意犧牲生活品質，而他卻很想要孩子，如今這篇文被網友們翻出來討論，不少人敲碗等後續，而原PO也更新近況說，已和當初的女友結婚，兩人也生了孩子。

一名男網友2021年時在Dcard上發文分享，他和女友交往了5年，也已經出社會工作幾年了，兩人相處上沒有什麼問題，感情也都很好，近期萌生了結婚的念頭，沒想到與女友討論以後，對方表示結婚沒有問題，但婚後絕對不想生小孩，理由是「不想要因為小孩犧牲生活品質」，但他本身很喜歡小孩，所以不知道該怎麼辦才好。

當時這篇貼文引起了網友熱烈討論，不少過來人建議原PO跟女友應該好好談一談，畢竟這關係整個婚姻的價值觀，沒有誰可以逼誰，如果真的不合適，那就只能盡快分手，不要浪費彼此的時間。

如今這篇文再度被翻出來，不少網友求後續，而原PO昨更新貼文說，他和當初的女友已結婚了，婚後生了1個孩子。當年兩人討論到結婚的事情以後，對方認真說明為何不要孩子，而他也認同應該先努力買房，並擁有一定的存款再考慮生孩子，後來他改變了消費與儲蓄習慣，並學會投資增加收入，老婆在經濟上有安全感以後，就順其自然的懷孕生子了。