國民黨總統參選人侯友宜昨（11）日在臉書貼出影片，分享自己近日到台中出席基層座談會的演說，期間提到未來若是當選總統，台中捷運藍線一定要蓋，不但吸引眾多網友討論，台中市長盧秀燕也留言感謝，稱「挺捷運藍線的總統，就是挺台中的好總統！」

侯友宜在臉書發文表示，「台中捷運藍線一定要蓋！ 在我任內，新北市逐步興建環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌，我知道捷運可以帶來經濟產業發展，因此台中捷運藍線一定要蓋！ 藍線蓋到哪裡，發展就到哪，我當總統，我會做到！」

對於侯友宜力挺台中，盧秀燕也隨即做出回應，直言要選總統的人都必須知道，台中有一條走台灣大道直通海線的捷運藍線（台灣大道線），已經等很久了，但遲遲沒有獲得中央批准，侯友宜承諾當總統後能趕快批准，相挺台中，「秀燕萬分感激」。

除此之外，盧秀燕更強調，「挺捷運藍線（台灣大道線）的總統，就是挺台中的好總統！捷運藍線一定要蓋，侯侯照起工！」而侯友宜也回覆，「民眾的需要，就是我們的必要！媽媽市長我們一起加油，我答應台中市民朋友，當選總統後絕對實現台中捷運藍線，挺台中市民！」

侯友宜、盧秀燕臉書互動熱絡。（圖截自侯友宜臉書）

藍營支持者看到漢子、燕子一同拚政策，也紛紛留言，「侯友宜高票當選總統，將新北市政績經驗推廣全台其他縣市，台灣人平安幸福」、「媽媽市長辛苦了，祝您早日康復！大家都堅定力挺侯友宜 ！讓侯市長當總統」、「實實在在做事務實的人」、「沒錯，台中捷運藍線非蓋不可」、「侯市長就要這樣講，既有事實、又有魄力。加油！」