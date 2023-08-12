前苗栗縣長徐耀昌10日在苗栗出席活動時，脫口喊出「下架國民黨」引發議論。對此，曾與徐耀昌在立院當過多年同事的前立委林郁方坦言嚇了一大跳，並認為徐耀昌這麼重的批評國民黨，「對他自己會很傷」。

林郁方昨（11）日在政論節目《少康戰情室》中指出，徐耀昌和他在立院當過多年同事，也有一點交情，他說徐耀昌是個對朋友有義氣、做人也溫和的人。不過林郁方坦言徐耀昌說出這番話，讓他嚇了一大跳，並強調這對徐耀昌自己會很傷。

林郁方進一步說道，苗栗絕大多數的縣長、立委、議員都是國民黨在當，由此可看出國民黨在苗栗落地生根，以北部而言，客家人最多地區就是桃竹苗，這也是國民黨在這三縣市最穩的主因之一。而徐耀昌講出這種話，林郁方強調，會讓很多苗栗人大吃一驚。

針對徐耀昌稱國民黨沒照顧苗栗，林郁方直言，徐耀昌當過多年立委，也當了8年苗栗縣長，自己也該負一點責任，想想為什麼沒有好好替苗栗人爭取一些福利。林郁方重申，在桃竹苗這麼重的批評國民黨，徐耀昌自己會受傷。